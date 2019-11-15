【巴巴來了】李偉傑﹕阿里宜現金認購，掛牌後若股價回落再加注

《經濟通通訊社記者余嘉欣１５日報道》阿里巴巴（０９９８８）今起招股，預計於１１月

２６日掛牌。對於阿里巴巴有機會榮膺今年香港及全球「新股集資王」，股民均摩拳擦掌。財經

分析員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，阿里公開認購最終超額認購料不多，加上港元拆息抽升

，以現金「實彈」認為比較划算，又指，目前阿里美股股價接近歷史高位，料縱使ＩＰＯ抽到，

投資者亦要要有持貨的心理準備。



＊超額認購預料不多＊



阿里巴巴最高招股價為１８８元，每手１００股，入場費約１８９８９﹒４５元。李偉傑認

為，預料超額認購不多，一手中籤率可高達６成，抽兩手料可穩奪一手。他建議投資者以現金認

購，因為港元近期息率高。此外，在注碼方面，他認為，初步可以先落一注ＩＰＯ認購，股份掛

牌後股價回落時再買第二注。

他又指，就算現階段不作ＩＰＯ認購，待阿里掛牌再部署亦不遲。因為阿里美股股價處於接

近歷史高位，去年亦由２０４美元的高位回落至１６０美元左右水平，再者，基金若要部署買入

，料在美股市場一早已「有貨」；而阿里港股料短期未必可即時納入中港股「互聯互通」機制，

亦導致其升幅受限。再加上今年「雙十一」銷售消息已大致消化，上市後短期有機會整固，屆時

可留意在１７０元水平左右部署（假設最終上市定價為１８８元）。



＊短期目標２００元＊



阿里巴巴為內地互聯網兩大龍頭之一，李偉傑認為，公司核心業務表現亮麗，長遠該股仍有

吸納價值，而短期股價能否再有突破需視乎美股會否再創新高，以及其網購業務能否持續增長，

始終今年「雙十一」的銷情在去年高基數的情況下有所放緩，而雲業務仍處於投效期，非盈利貢

獻主要來源，參考其美股現價，短期目標價為２００元的整數大關。

巨型新股阿里上市前夕，影子股概念是否可炒作？李偉傑表示，阿里旗下阿里健康

（００２４１）及阿里影業（０１０６０）在早前「雙十一」已經炒作過，料再有炒作機會不大

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