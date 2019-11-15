【修例風暴】佔路「和你Ｌｕｎｃｈ」，中環銅鑼灣黃竹坑多人聚集

《經濟通通訊社１５日專訊》網民連續第５天發起「和你Ｌｕｎｃｈ」活動，上班族放棄午

飯時間，今日下午於中環、、銅鑼灣、太古及南區舉行集會。

銅鑼灣崇光百貨附近的東角道，中午後有過百人聚集，大部分均戴上口罩，約半小時後防暴

警察到場，在軒尼詩道一帶戒備。

黃竹坑也有黑衣人在近康寧道的觀塘道東行線，設置路障堵路。觀塘有大批帶口罩的黑衣人

到觀塘道裕民坊對出堵塞交通，有人掘起路邊磚塊，又有人將磚頭、路牌、小巴站牌和膠欄等放

到路中心。（ｃｌ）（ｚｚ）

