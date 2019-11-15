《品中資－羅國森》騰訊（舊愛）阿里（新歡）平起平坐

《品中資》千呼萬喚的阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里），終於落實來港第二上市的方

案，今日（１５日）起正式招股，招股價上限１８８港元，本月２０日定價，２６日上市。

幾個月前，阿里本來已經計劃來港第二上市的，但當時香港正開始反修例（逃犯條例）運動

，阿里最後宣布擱置。但短短幾個月後，阿里便崔護重來，其實，這一刻的香港，混亂情況比上

次更甚，但阿里似乎義無反顧，有陰謀論者認為是有心人想托市。

無論如何，阿里願意來港第二上市，對香港繼續鞏固國際金融中心地位是有百利而無一害的

；而我個人相信，阿里在這個時候來港招股，不為甚麼，只為集資。所以，我們也不必去估算阿

里在這個時候來港的其他動機。

根據招股文件，阿里今次來港第二上市，將發行５億股新股（另有７５００萬股或１５％額

外配售權），計及有關超額發售，完成上市後，香港發行的股份將佔集團已擴大後股本約

２﹒８％。

阿里明言，在港募集的資金，將有三大戰略用途，包括：驅動用戶增長及提升參與度、幫助

企業數字化轉型，並提升運營效率，以及持續創新產品和技術。

但綜合傳媒的報道，阿里今次「回港」，還有幾個背後原因。首先，５年前，阿里決定整體

上市，也是以香港為目標上市地；只不過，當時上市規則未容許同股不同權的公司，所以最後放

棄香港，轉去美國上市。現在香港已經放寛同股不同權的公司上市，所以，現在捲土重來是理所

當然的。



＊阿里欲吸引亞洲資本＊



另外，不少亞洲投資者表示，都希望阿里的股份可於本土時區買賣，這次來港上第二上市，

主要是想滿足投資者的需要。而成功在港上市後，當然是想吸引更多亞洲和中國資本來買阿里的

股票，方便日後的集資了。

說到這裡，我必須對我的舊愛（騰訊（００７００））說句對不起，因為我真的喜歡阿里這

個新歡。但從她決定來港第二上市的時候，我就決定，我要以相同的資金，持有妳們倆的股票。

換句話說，日後妳們的地位是平起平坐，無分大小。

原因很簡單，因為這兩隻內地最大的科網龍頭，業務雖然有重疊，例如電子支付和雲計算，

但也互相補足，最明顯就是大家的核心業務。騰訊是網絡遊戲，以及阿里的電子商貿。

事實上，這兩大業務各有優勢。早幾年，騰訊夾著「遊戲」業務，令到盈利大升，股價也因

此屢創新高；但最近一年，阿里的電商業務增長驚人，同樣令到阿里的盈利大增，間接推動股價

勁升。

如果以這一刻做個比較，無疑阿里每一個項目都比騰訊勝一籌。股價升幅方面，２０１４年

，阿里以６８美元的招股價在美國上市，以昨日收市價１８２﹒８美元計；過去５年，阿里的股

價累積升了１６８％。

５年前當阿里選擇去美國上市時，騰訊股價已經一拆五，當時的股價大約是１２５港元（下

同），以昨日收市價３１９﹒８元計，累積升了１５５％，稍稍落後於阿里。而這一刻，兩者的

市值也是阿里稍勝，因為騰訊是３萬億元左右，而阿里則是３﹒７萬億元。

以對上一個財政年度的業績計（阿里是以３月３１日為年結日，而騰訊則是１２月３１日）

，阿里的收人是３７６８億元，賺８７８億元，而騰訊則是３１２６億元，賺７８７億元。



＊減持騰訊套現買阿里＊



以最新公布的季度業績計（截至今年９月底），阿里的收入是１１９０億元，增長

４０％，賺７２５億（當中包括出售螞蟻金服的一次性收益）；而騰訊的收入則為９７２億元，

增長２１％，賺了２０３億元。

去年這個時候，因應市場環境的變化，騰訊進行了成立以來第三次的架構重組和戰略升級。

正如當日公告中說，騰訊在互聯網「上半場」的角色是造好連接；但到了「下半場」，她的角色

是要成為各行各業最貼身的數碼化助手。

簡而言之，騰訊的服務對象，會慢慢由個人轉向企業，相比起阿里，騰訊這方面一向是較弱

的。而這個轉變，無可避免要犧牲短期的增長；所以，最近一年，無論股價和業績，騰訊都落後

於阿里，正是反映上述的轉變。

但這兩隻內地科網巨擘，都是最有前瞻性眼光和策略的大型企業，我實在不想放棄任何一隻

，所以，我才決定，兩者我都會買，不過，我不會完全用新資金買阿里，而是會減持部分騰訊（

過去幾個月已經稍為減持），套現去買阿里呢！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

