【巴巴來了】阿里睽違７年終回歸，一手２萬蚊有找「抽得過」

《經濟通通訊社記者俞瑾１５日報道》自２０１２年退市，阿里巴巴（０９９８８）睽違７

年終回歸香港，於今日啟動招股，並擬於２６日正式登陸港交所。阿里挾「中國最大電子商務公

司」的響噹噹名號，及超預期的靚季報，勢掀起凍資潮，並可能超越Ｕｂｅｒ及百威亞太

（０１８７６），榮膺全球、香港２０１９雙料集資王（假設不計沙特阿美）。

在剛剛過去的「天貓雙１１全球購物節」，２６８４億元人民幣（約３８４億美元）單日總

成交額（ＧＭＶ）再刷新紀錄；加上最新一季核心商業業務、雲計算營收分別錄同比增長

４０％、６４％，後者更跑贏亞馬遜、微軟。由張勇掌舵後的阿里，前景似一片光明。



＊募資最多１３４億美元，用於驅動用戶增長等＊



說到阿里巴巴，港人早已不陌生，除了「人生導師」Ｊａｃｋ Ｍａ，天貓、淘寶、支付寶

，還有常北上消費一族熟悉的餓了麼、河馬鮮生、高德地圖……按照傳奇基金經理林奇

（Ｐｅｔｅｒ Ｌｙｎｃｈ）「Ｉｎｖｅｓｔ ｉｎ ｗｈａｔ ｙｏｕ ｋｎｏｗ）」的投資

金句，阿里可謂頗接地氣的存在。

阿里今次以第二上市形式在港發行５億股新股，其中４﹒８７５億股為國際配售，１２５０

萬股為香港公開發售；若加上１５％超額配售權（即最多７﹒５億股），料最高募資達１３４億

美元。以此規模計，勢超越Ｕｂｅｒ及百威亞太（０１８７６），榮膺全球、香港２０１９雙料

集資王（假設不計沙特阿美）；並成為僅次於２０１０年友邦（０１２９９）、２００６年工行

（０１３９８）後的香港史上第三大ＩＰＯ。

據招股書，今次募資所得淨額將用於：驅動用戶增長及提升參與度（如餓了麼、飛豬、優酷

）；助力企業實現數字化轉型，提升運營效率（如新零售業務、雲計算技術）；持續創新（如機

器學習技術）。



＊滾動市盈率低於騰訊，純利增速遠拋甩亞馬遜＊



阿里每股最高招股價為１８８元，換言之，一手入場價２萬蚊有找。以美股周四

（１４日）收報１８２﹒８美元及７月通過的一拆八計，港股定價或為１７９港元，而最終定價

將於下周三（２０日）公布；以阿里美股對應滾動市盈率（ＴＴＭ）約２２﹒５倍（不計上季一

次性收入後約為２７倍），低於騰訊的約２９﹒９倍而言，阿里似乎「抽得過」。

若再借鑒林奇「盈利、盈利、還是盈利（Ｉｆ ｙｏｕ ｃａｎ ｆｏｌｌｏｗ ｏｎｌｙ

ｏｎｅ ｂｉｔ ｏｆ ｄａｔａ，ｆｏｌｌｏｗ ｔｈｅ ｅａｒｎｉｎｇｓ）」的智慧，阿

里最新一季（截至９月３０日）拋開一次性收入的調整後淨利錄３２７﹒５億元人民幣，同比增

長４０％，遠跑贏亞馬遜的－２６％和騰訊（００７００）的－１３％；而內地市場移動月活躍

用戶更按季增長３０００萬，達７﹒８５億，顯示內需潛力和用戶紅利仍未到頭。

而繼前任馬雲引領阿里布局「新零售」已見成效後，新董事局主席兼首席執行官張勇正全力

試水「新零售」，即以數字化科技使商家能針對消費者需求創造新供給 ，包括「千人千面」的

個性化推薦，以３Ｄ、ＡＲ豐富用戶體驗，以短視頻、直播等增加用戶粘性等。



＊雲計算業務加速發力，人工智能芯片性能吸睛＊



核心商業之外，阿里的另一業務引擎－－佔總營收８％的雲計算正加速，最新一季營收錄

９２﹒９１億元，同比增速達６４％，高於同期亞馬遜、微軟雲計算營收３５％、５９％的增速

。

儘管當季該業務經調整後ＥＢＩＴＡ虧損仍錄５﹒２１億元，但據研究諮詢公司

Ｇａｒｔｎｅｒ的數據，阿里雲所佔全球ＩａａＳ公共雲市場份額已躋身第三，僅次於亞馬遜、

微軟；於亞太地區更是保持第一名。

就在９月舉行的世界互聯網大會上，阿里發布名為「含光８００ＮＰＵ」的人工智能芯片，

主要用於雲端視覺場景，如視頻圖像識別、城市大腦等，據報於單芯片性能測試中跑贏谷歌及英

偉達。

此外，物流業務菜鳥、本地生活服務最新一季營收分別按年增４８％、３６％，未來料續通

過協同效應改善營運效率，提高用戶黏性。



＊核心商業利潤率跌，淘寶、天貓或旺丁不旺財＊



值得留意的是，儘管阿里雲計算營收增長迅速，惟經調整後ＥＢＩＴＡ利潤率卻較去年同期

的－４％惡化至－６％；同時，核心商業業務的利潤率亦由去年同期的４１％跌至３８％。

核心商業（Ｃｏｒｅ ｃｏｍｍｅｒｃｅ）可謂阿里的基石，最新一季營收佔比達８５％；

若細看其中７個細分板塊之一的「中國零售（Ｃｈｉｎａ ｃｏｍｍｅｒｃｅ

ｒｅｔａｉｌ）

」，來自客戶管理費（營收佔比３５％）及佣金（營收佔比１４％）的收入增長僅分別為

２５％、２４％，來自新零售的收入增長高達１２５％。換言之，阿里主要電商平台淘寶、天貓

有可能是旺丁不旺財。

不過，在核心電商、雲計算之外的第三大業務－－數字媒體及娛樂，最新一季的虧損及利潤

率均顯著改善，其中優酷的日均付費用戶數量同比增４７％。

