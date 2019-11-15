《日入而息》政府下調全年增長預測，Ｈ股全流通改革全面推開

《今天重點》﹡政府確認本港第三季經濟收縮２﹒９％，下調全年增長預測至跌１﹒３％

﹡中證監公布全面推開Ｈ股「全流通」改革

﹡中原ＣＣＬ按周升１﹒５１％，樓市進入反彈上升階段

﹡大酒店第三季半島酒店香港出租率大跌至３５％，平均房租亦下降１１％至

４８５７元

﹡阿里巴巴今日起招股，每手入場費１８９８９元



《即日市況》﹡港股好淡角力，全日窄幅升２點報２６３２６點，終止兩連跌



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒６％，全周拉鋸二千九累挫２﹒５％



《美元匯價》﹡德國ＧＤＰ勝預期，歐元續低位整固；歐元最新報１﹒１０２６╱２７，日

圓最新報１０８﹒６７╱６８



《公司業績》﹡Ｐｅｒｓｔａ（０３３９５）九個月虧損擴至１５７９萬加元，不派息

﹡敏華控股（０１９９９）中期純利升６％至７﹒０６億元，息７仙



《公司資訊》﹡消息指阿里巴巴（０９９８８）國際配售已足額；張勇致投資者：以做一家

活１０２年的好公司為願景；京東為「雙十一」商標起訴商評委，阿里斥其

惡意攀附；官媒引述投行人士：交易所擬推進紅籌股回Ａ上市事宜；官媒刊

文：香港股市是阿里巴巴赴港上市最直接受益者；大新推新股認購貸款優惠

，利率可低至３﹒９８％

﹡ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ（０６８２０）主席場內增持１２萬股

﹡中國移動（００９４１）明年發展７０００萬５Ｇ用戶銷售１億部５Ｇ手機

；中移動趙大春稱將聯合設立３００億的５Ｇ基金

﹡中國趨勢（０８１７１）擬就覆核停牌決定提出上訴

﹡太古子公司將出售馬來西亞平治汽車代理業務

﹡恆地（０００１２）土瓜灣舊樓申強拍，估值８﹒３６億

﹡百濟神州（０６１６０）淋巴瘤新藥獲美國食藥監局加速批准用於治療

﹡港燈（０２６３８）將推出中小企食肆延交電費計劃

﹡宏海控股（０８０２０）延遲公布中期業績，今早宣布停牌

﹡茂宸（００２７３）以５５００萬美元出售澳洲乳製品業務

﹡敏華控股（０１９９９）將加大對中國市場投入，料派息率維持目前水平

﹡華領醫藥（０２５５２）獲首席財務官行使期權投資１４２萬元

﹡匯漢（００２１４）、泛海國際（００１２９）及泛海酒店（００２９２）

擬認購花樣年控股（０１７７７）票據

﹡小米集團（０１８１０）雷軍：明年上半年將推２０００元人民幣以上的

５Ｇ手機

﹡大酒店（０００４５）第三季半島香港出租率大跌至３５％，平均房租僅

４８５７元

﹡美高梅中國（０２２８２）授出購股權合共１２０萬股

﹡大凌集團（００２１１）以紅利方式發行認股權證，下周二主板買賣

﹡飛思達科技（０１７８２）主席岳勇向前配偶馬春茹轉讓４８２７萬股



《國企紅籌》﹡中煤能源（０１８９８）１０月份商品煤銷量按年升６０％

﹡報載蒙牛（０２３１９）收購Ｂｅｌｌａｍｙ已獲澳洲財長批准

﹡中廣核新能源（０１８１１）１０月發電量按年下跌近一成七

﹡中鋁國際（０２０６８）發行３﹒５億美元５％永續資本證券

﹡青島控股（００４９９）青島（香港）與中核中原及中國華東成立合營公司

﹡人保（０１３３９）首１０個月旗下三間子公司保費收入按年升１１﹒８％

﹡中糧包裝（００９０６）與王老吉等增資仲裁案完結，下周一復牌

﹡中冶（０１６１８）首１０月新簽合同額按年升２０％至５９５１億元人幣

﹡瑞港集團（００３５７）改名為美蘭空港，下周三起用新簡稱

﹡中國財險（０２３２８）首１０個月原保費收入按年升１２﹒５％

﹡四川成渝（００１０７）１０月高速公路通行費收按年升２５％



《中國要聞》﹡人民日報表示生豬生產積極勢頭明顯，年底前產能料回升

﹡最高法表示將證券市場信用交易納入國家統一監管範圍

﹡發改委表示１０月發電量增速放緩至４％，用電量增５％；１０月審批固定

資產投資項目共４４２億元；正組織混改試點企業研究制定實施方案；明確

規範金融機構資管產品投資創投基金事項；推動先進製造業和現代服務業深

度融合發展；推動汽車限購政策向引導使用政策轉變；對民生用天然氣實行

「保量穩價」；推動設施互聯互通，構建「１＋Ｎ」規劃體系

﹡銀保監約談１３家人身險公司總精算師，涉年金險產品

﹡京滬高鐵ＩＰＯ獲中證監審核通過，成高鐵第一股

﹡統計局表示７０城市１０月新樓價格環比漲幅回落

﹡路透測算表示１０月７０城房價指數再放緩至逾一年新低

﹡豪宅專家隱瞞債務爆雷，頤和地產遭證監發警示函

﹡內地收緊４﹒０２５％終身年金產品，部分險企停售

﹡１０月滬人幣貸款同比增８﹒４％，個人房貸同比多增

﹡台州銀行今起發行１６億元人民幣永續債，為城商行首例

﹡公安清查違規網絡貸款服務商，月前帶走多個公司高管

﹡北京互金協會表示未收到取締所有Ｐ２Ｐ網貸平台指示

﹡２０００億ＭＬＦ利率持平，第二階段定向降準釋４００億

﹡華為繁中界面標示「中國台灣」，新款手機遭台灣禁售；華為今早開售首款

折疊屏５Ｇ手機，售約１﹒７萬元人民幣；華為折疊屏手機開售售罄，下周

一和周五將再啟銷售

﹡上海中原地產表示四季度內地樓市成交量價均將震盪下行

﹡外交部表示李克強將於北京與世行行長等舉行圓桌對話會

﹡保健王國權健崩潰後，實控人束昱輝被控組織傳銷活動

﹡中證監發布證券會計師事務所資本市場執業基本信息；中證監就修訂《期貨

交易所管理辦法》徵求意見；全面推開Ｈ股「全流通」改革

﹡戴德梁行劉兵稱「城市更新」發展空間大，將成新常態

﹡上季境外投資者對國內金融機構直投流出逾１１億美元



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１１５２５﹒６點

﹡韓國瑜修正親中立場，敦促北京給予香港雙普選



《其他消息》﹡政府下調全年經濟增長預測至收縮１﹒３％；全力以赴為區議會選舉作準備

，務求如期進行

﹡金管局表示第三季信用卡應收帳款微升０﹒２％；金管局１０月接獲１８３

宗銀行投訴個案

﹡本港第三季經濟按年倒退２﹒９％，按季跌３﹒２％

﹡中原料元朗山水盈首日開盤可沽出約五成單位；中原大灣區指數１０月報

１１４﹒４，連跌兩月；中原ＣＣＬ按周升１﹒５１％，樓市進入反彈上升

階段

﹡卓佳表示人力資源及會計財務業務增長較大

﹡深股通額度全日用１６﹒６億元；滬股通額度全日用１２﹒２億，陸股通淨

流入１６﹒８億



《修例風暴》﹡上水清潔工被磚擲中傷重不治，警方改列謀殺案

﹡工聯會促特首設跨部門機制協調止暴工作

﹡佔路「和你Ｌｕｎｃｈ」，中環銅鑼灣黃竹坑多人聚集

﹡中大澄清沒有邀請警方到校清場；段崇智稱中大受外來蒙面示威者佔領，或

須向政府求助

﹡涉襲警荃灣中槍男生首出庭，與６人同被控暴動罪

﹡教育大學今學期面授課堂將改為網上學習及評核

﹡報道指警方正部署大規模驅散行動，不排除「閃電戰」；警方完成清理吐露

港公路南北行各一條行車線

﹡無綫電視否認停止現場直播改買有線電視新聞傳言

﹡鄭若驊倫敦演講被示威者包圍跌倒，林鄭斥行為野蠻

﹡嶺南大學即時終止上學期餘下面授課堂，改為網上進行

﹡警方表示昨共拘５８人，共發射１９４發催淚彈；暴徒焚燒塑膠等雜物才會

產生二噁英

﹡公開大學取消本學期餘下的所有面授課程

﹡港澳辦表示繼續堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政

﹡外交部斥美涉港報告不是以事實為依據，沒興趣回應

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