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18/11/2019 07:46

《日出而作》中美再通話討論協議，道指破二萬八關，歐洲股市普漲

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８００４．８９　升　　２２２．９３點╱０．８０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１２０．４６　升　　　２３．８３點╱０．７７％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８５４０．８３　升　　　６１．８１點╱０．７３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３０２．９４　升　　　１０．１８點╱０．１４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２４１．７５　升　　　６１．５２點╱０．４７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９３９．２７　升　　　３８．２０點╱０．６５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．７１，歐元兌美元１．１０５６

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