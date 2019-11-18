《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８００４．８９ 升 ２２２．９３點╱０．８０％
標普５００ ３１２０．４６ 升 ２３．８３點╱０．７７％
納斯達克 ８５４０．８３ 升 ６１．８１點╱０．７３％
倫敦富時１００ ７３０２．９４ 升 １０．１８點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １３２４１．７５ 升 ６１．５２點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９３９．２７ 升 ３８．２０點╱０．６５％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．７１，歐元兌美元１．１０５６
18/11/2019 07:46
《日出而作》中美再通話討論協議，道指破二萬八關，歐洲股市普漲
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８００４．８９ 升 ２２２．９３點╱０．８０％
標普５００ ３１２０．４６ 升 ２３．８３點╱０．７７％
納斯達克 ８５４０．８３ 升 ６１．８１點╱０．７３％
倫敦富時１００ ７３０２．９４ 升 １０．１８點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １３２４１．７５ 升 ６１．５２點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９３９．２７ 升 ３８．２０點╱０．６５％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．７１，歐元兌美元１．１０５６
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