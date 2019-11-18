《匯市一周－徐惠芳》觀望美會議記錄，英鎊續強

《匯市一周》展望周一（１８日）市場數據不多，等待美國公布１１月ＮＡＨＢ房價指數。

此外，歐洲央行多名官員講話，包括：副行長金多斯、委員南德斯德科斯，首席經濟學家連恩接

受訪問。



英國１１月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價指數月率為－１﹒３％，前值０﹒６％；年率為

０﹒３％，前值－０﹒２％。消息指，英國１１月待售房屋數量創下十多年來最大單月跌幅；在

截至１１月９日的四周內，放售中的房屋數量按年減少了１４﹒９％。據Ｓｕｒｖａｔｉｏｎ民

調顯示，保守黨支持率為４２％，工黨支持率為２８％，自由民主黨支持率為１３％，脫歐黨為

５％。



作為英國脫歐風險的晴雨表，英鎊上周走勢大致平穩，在一系列令人失望的經濟數據公布後

，大選結果對英鎊走勢至關重要。目前民調顯示，執政的保守黨處於領先地位，但選舉結果依然

難以預料。市場料，若保守黨在１２月的大選中獲勝，英鎊兌美元可能上漲逾４％，至１﹒３４

。若工黨贏得多數，則匯率可能挫跌４％以上，至１﹒２３。英鎊現時在１﹒２９２０水平整固

，趨勢往上，下方支持１﹒２８６０、１﹒２８１０。



＊聯儲行動倚賴經濟數據＊



美聯儲主席鮑威爾對美國經濟樂觀表態，但美聯儲下一步的行動仍將依賴於經濟數據。美元

走低，美匯指數上周五（１５日）一度跌穿９８關口，創１１月７日以來新低至９７﹒９６；消

化美國製造業下滑以及優於預期的零售數據。



美國１０月ＣＰＩ及零售銷售增長，結果勝預期，美匯指數在技術上，自１１月初低位

９７﹒１４反彈過百多點子，至９８﹒４２。關注美國公布９月國際資本淨流入降低和美國總統

被彈劾案接受委員會舉行聽證會相繼消息影響美元。隨後關注周四（２１日）美聯儲ＦＯＭＣ公

佈１０月貨幣政策會議記錄，希望從中尋找美聯儲最近一次減息的細節。



日本９月產能利用率月率為１﹒０％，日本９月工業生產年率終值為１﹒３％，前值

１﹒１％；月率終值為１﹒７％，前值１﹒４％。近期美元兌日圓的走勢不單受國際貿易局勢影

響，近期美聯儲暗示暫緩減息，加上全球經濟放緩，日圓避險需求仍在。美元兌日圓目前在

１０８﹒８０水平整固，下方支持１０８﹒２０、１０７﹒６０，上方阻力１０９﹒１０、

１０９﹒７０。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

