【阿里上市】阿里巴巴（９９８８）兩日錄８８億孖展，暫超購３倍

內地科網巨擘阿里巴巴（０９９８８）昨（１８日）第二日招股，綜合１２間券商，合共借

出約８８億元孖展額，以公開發售部分２３﹒５億元計，超額認購２﹒７倍，預期周三（２０日

）定價，下周二（２６日）掛牌。

阿里巴巴招股反應熱烈，據路透報道引述兩位知情人士所指，在機構投資者配售部分，公司

昨晚已決定以１３４億美元（相當於約１０１７億港元）的規模，較原先提早半日結束認購，並

料於本港時間周三晚上定價。公開發售部分仍於周三中午截止認購。《香港經濟日報》

