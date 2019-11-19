內地科網巨擘阿里巴巴（０９９８８）昨（１８日）第二日招股，綜合１２間券商，合共借
出約８８億元孖展額，以公開發售部分２３﹒５億元計，超額認購２﹒７倍，預期周三（２０日
）定價，下周二（２６日）掛牌。
阿里巴巴招股反應熱烈，據路透報道引述兩位知情人士所指，在機構投資者配售部分，公司
昨晚已決定以１３４億美元（相當於約１０１７億港元）的規模，較原先提早半日結束認購，並
料於本港時間周三晚上定價。公開發售部分仍於周三中午截止認購。《香港經濟日報》
19/11/2019 08:37
【阿里上市】阿里巴巴（９９８８）兩日錄８８億孖展，暫超購３倍
內地科網巨擘阿里巴巴（０９９８８）昨（１８日）第二日招股，綜合１２間券商，合共借
出約８８億元孖展額，以公開發售部分２３﹒５億元計，超額認購２﹒７倍，預期周三（２０日
）定價，下周二（２６日）掛牌。
阿里巴巴招股反應熱烈，據路透報道引述兩位知情人士所指，在機構投資者配售部分，公司
昨晚已決定以１３４億美元（相當於約１０１７億港元）的規模，較原先提早半日結束認購，並
料於本港時間周三晚上定價。公開發售部分仍於周三中午截止認購。《香港經濟日報》
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