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即市新聞

19/11/2019 16:13

《匯市縱橫－蕭啟洪》「安眠」先生

　　《匯市縱橫》社會運動持續，最近上演的「安眠醫生」想必沒有太多人留意。此電影改編自
同名小說，該書為「閃靈」的續集。不知大家對「閃靈」有沒有甚麼印象？筆者對主角傑克拿著
斧頭斬向妻兒的瘋狂畫面倒是猶有餘悸。「閃靈」上映超過３５年仍被譽為最有影響力的恐怖片
之一，是次安眠醫生講述的就是傑克兒子丹尼長大後尋找救贖的故事，他努力忘記過去平淡生活
，卻遇上同樣有「閃靈」異能的女孩Ａｂｒａ，踏上了對抗綁架閃靈力量之人的邪惡種族之路，
為心靈尋找救贖。此片劇情緊湊，氣氛營造相當精彩，最後的對決叫人毛骨悚然，幸好回家後仍
能入睡。
　
　　說到安眠，遠在美國的侵侵應該也睡不好。中美貿易戰暖風吹了多個星期，侵侵屢次放風表
示第一階段協議非常接近完成，無奈上周又傳出美國對華關稅撤回的消息純屬錯誤。其後雖然多
名美國官員表示對談判前景樂觀，上周美股三大指數破頂，但筆者認為只屬短期效應，環球經濟
疲弱，數據參差，市場憧憬中美能達成協議沖喜，故資金仍流入美金，現時美元兌離岸人民幣仍
徘徊於７算水平左右，反映市場對中美貿易持審慎樂觀態度。另一邊廂，侵侵遲遲不簽訂貿易協
議或許因為自身應接不暇。美國國會眾議院情報委員會上周就「通烏門」彈劾調查，侵侵聲稱
「太忙」沒有時間看聽證會，但轉發了３０多次其他人對彈劾調查的推文。這次彈劾出現了指證
侵侵的新證據，兩名證人的口供都駁回了侵侵早前辯解提出的論據。侵侵面對彈劾煩憂，關稅議
題欲放不放，相信將不會輕易就範，想要為大選儘量多撈政治本錢。而簽署協議的時間地點遲遲
未見，第一階段協議簽訂日期仍遠。投資者在這環球亂局中，建議注碼不要太大，不然亦難以安
眠。
　
　　金價方面，上周五（１５日）微跌，美股破頂以及對貿易戰簽訂協議的憧憬不利金價。展望
本周將繼續關注中美貿易消息，以及周三（２０日）聯儲局公布的會議紀錄。預期短期在暫未見
有進一步利好消息支持下，金價將於現水平整固。
　
＊本周策略＊
　
黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５３５，止蝕１４４０。
　
歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕
１﹒１２５０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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