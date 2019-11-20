《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７９３４．０２ 跌 １０２．２０點╱０．３６％
標普５００ ３１２０．１８ 跌 １．８５點╱０．０６％
納斯達克 ８５７０．６６ 升 ２０．７２點╱０．２４％
倫敦富時１００ ７３２３．８０ 升 １６．１０點╱０．２２％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２１．１２ 升 １４．１１點╱０．１１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９０９．０５ 跌 ２０．７３點╱０．３５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５１，歐元兌美元１．１０８１
20/11/2019 07:46
《日出而作》香港人權民主法案獲通過，道指先升後回，美元回升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７９３４．０２ 跌 １０２．２０點╱０．３６％
標普５００ ３１２０．１８ 跌 １．８５點╱０．０６％
納斯達克 ８５７０．６６ 升 ２０．７２點╱０．２４％
倫敦富時１００ ７３２３．８０ 升 １６．１０點╱０．２２％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２１．１２ 升 １４．１１點╱０．１１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９０９．０５ 跌 ２０．７３點╱０．３５％
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