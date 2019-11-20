  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/11/2019 07:46

《日出而作》香港人權民主法案獲通過，道指先升後回，美元回升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７９３４．０２　跌　　１０２．２０點╱０．３６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１２０．１８　跌　　　　１．８５點╱０．０６％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８５７０．６６　升　　　２０．７２點╱０．２４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３２３．８０　升　　　１６．１０點╱０．２２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２２１．１２　升　　　１４．１１點╱０．１１％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９０９．０５　跌　　　２０．７３點╱０．３５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５１，歐元兌美元１．１０８１

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態20/11/2019
以色列佔西岸 美稱沒違國際法
生財有道19/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利15元以下分段吸納
FOCUS19/11/2019
【FOCUS】經濟數據「無眼睇」 港股照升為阿里造勢?
國際動態19/11/2019
雅虎日本LINE合併 打造超級網企
生財有道18/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港股縱反彈惟兩萬七阻力大
FOCUS18/11/2019
【FOCUS】強化逆周期可期 惟賺「容易錢」不再
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金