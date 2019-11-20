《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述消息人士指，來港第二上市的阿里巴巴
（０９９８８）已對潛在機構投資者提供指導價，每股約為１７６港元，此指導價較阿里周二紐
約收市價折讓２﹒８％，並低於其公開發售價上限每股１８８元。
阿里將發行５億股，其中公開發售部分佔２﹒５％，國際發售部分佔９７﹒５％。若以每股
１７６元計算，未計超額配股價，集資額約８８０億港元；若計及超額配股權全部行使，集資淨
額約為１０１２億港元。
瑞信和中金為此次ＩＰＯ聯席保薦人。（ｂｉ）
20/11/2019 10:51
【阿里上市】傳阿里巴巴每股定價１７６元，籌資最多逾千億元
《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述消息人士指，來港第二上市的阿里巴巴
（０９９８８）已對潛在機構投資者提供指導價，每股約為１７６港元，此指導價較阿里周二紐
約收市價折讓２﹒８％，並低於其公開發售價上限每股１８８元。
阿里將發行５億股，其中公開發售部分佔２﹒５％，國際發售部分佔９７﹒５％。若以每股
１７６元計算，未計超額配股價，集資額約８８０億港元；若計及超額配股權全部行使，集資淨
額約為１０１２億港元。
瑞信和中金為此次ＩＰＯ聯席保薦人。（ｂｉ）
|中國故事20/11/2019
雙11銷售再創高峰，下沉市場潛力無窮
|生財有道20/11/2019
5G中後期贏家 中通服趁早吸納
|生財有道20/11/2019
走過行業低谷 玖龍紙業力爭上游
|剖析天下20/11/2019
陰霾揮之不去 明年保守至上
|剖析天下20/11/2019
RCEP協議難救泰國經濟近火
|國際動態20/11/2019
以色列佔西岸 美稱沒違國際法
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰