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即市新聞

20/11/2019 10:51

【阿里上市】傳阿里巴巴每股定價１７６元，籌資最多逾千億元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述消息人士指，來港第二上市的阿里巴巴
（０９９８８）已對潛在機構投資者提供指導價，每股約為１７６港元，此指導價較阿里周二紐
約收市價折讓２﹒８％，並低於其公開發售價上限每股１８８元。
　　阿里將發行５億股，其中公開發售部分佔２﹒５％，國際發售部分佔９７﹒５％。若以每股
１７６元計算，未計超額配股價，集資額約８８０億港元；若計及超額配股權全部行使，集資淨
額約為１０１２億港元。
　　瑞信和中金為此次ＩＰＯ聯席保薦人。（ｂｉ）

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