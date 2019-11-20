【阿里上市】傳阿里巴巴每股定價１７６元，籌資最多逾千億元

《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述消息人士指，來港第二上市的阿里巴巴

（０９９８８）已對潛在機構投資者提供指導價，每股約為１７６港元，此指導價較阿里周二紐

約收市價折讓２﹒８％，並低於其公開發售價上限每股１８８元。

阿里將發行５億股，其中公開發售部分佔２﹒５％，國際發售部分佔９７﹒５％。若以每股

１７６元計算，未計超額配股價，集資額約８８０億港元；若計及超額配股權全部行使，集資淨

額約為１０１２億港元。

瑞信和中金為此次ＩＰＯ聯席保薦人。（ｂｉ）

