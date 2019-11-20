《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）本港公開發售部分中午截止認購。市
場消息透露，由於散戶認購反應強勁，阿里巴巴在港公開發售部分錄得超購逾４０倍，凍結資金
逾９６３億元，將會啟動回撥機制，故公開發售佔比會由２﹒５％增至１０％。
消息人士表示，認購反應理想，或因市場傳出的定價吸引。
此前市場傳出，阿里巴巴或以每股１７６港元定價，較周二紐約收市價折讓約２﹒８％，並
低於其公開發售價上限每股１８８港元。（ｂｉ）
20/11/2019 17:03
【阿里上市】消息指阿里巴巴在港公開發售超購逾４０倍
《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）本港公開發售部分中午截止認購。市
場消息透露，由於散戶認購反應強勁，阿里巴巴在港公開發售部分錄得超購逾４０倍，凍結資金
逾９６３億元，將會啟動回撥機制，故公開發售佔比會由２﹒５％增至１０％。
消息人士表示，認購反應理想，或因市場傳出的定價吸引。
此前市場傳出，阿里巴巴或以每股１７６港元定價，較周二紐約收市價折讓約２﹒８％，並
低於其公開發售價上限每股１８８港元。（ｂｉ）
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