【阿里上市】消息指阿里巴巴在港公開發售超購逾４０倍

《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）本港公開發售部分中午截止認購。市

場消息透露，由於散戶認購反應強勁，阿里巴巴在港公開發售部分錄得超購逾４０倍，凍結資金

逾９６３億元，將會啟動回撥機制，故公開發售佔比會由２﹒５％增至１０％。

消息人士表示，認購反應理想，或因市場傳出的定價吸引。

此前市場傳出，阿里巴巴或以每股１７６港元定價，較周二紐約收市價折讓約２﹒８％，並

低於其公開發售價上限每股１８８港元。（ｂｉ）

