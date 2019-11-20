《再戰明天》歐央行公布會議記錄，美公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日），歐洲央行公布會議記錄，美國公布一周首次

申請失業救濟金人數。



＊歐洲央行公布會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，歐洲央行發布１０月２３－２４日管

理委員會貨幣政策會議記錄。１１：１０ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利發表講

話。

９：３０ｐｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特在該行主辦的２０１９年金融穩定會議上

發表演說。９：４０ｐｍ，加拿大央行總裁波洛茲就經濟變化和未來路線發表講話。



＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明早８：００ａｍ，新加坡公布第三季國內生產總值，季率料由下滑３﹒３％

升上１﹒６％；年率料由０﹒１％升上０﹒３％。

明午４：３０ｐｍ，香港公布１０月綜合消費物價指數，年率料維持於３﹒２％。

９：３０ｐｍ，美國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２２﹒５萬跌至２１﹒８萬；連續

申請失業救濟金人數料維持於１６８﹒３萬。

１１：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者信心指數，跌幅料由７﹒６收窄至７﹒３。美國

公布１０月成屋銷售，料由５３８萬上升至５４９萬；月率料由下滑２﹒２％升上２％。美國

１０月領先指標跌幅料由０﹒１％擴闊至０﹒２％。



＊美團和電訊數碼派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：電訊數碼控股（０６０３３）、美團點評－Ｗ

（０３６９０）、位元堂（００８９７）和莎莎國際（００１７８）等。（ｈｏ）

