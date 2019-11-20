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即市新聞

20/11/2019 18:57

《再戰明天》歐央行公布會議記錄，美公布首次申請失業救濟金人數

　　《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日），歐洲央行公布會議記錄，美國公布一周首次
申請失業救濟金人數。

＊歐洲央行公布會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，歐洲央行發布１０月２３－２４日管
理委員會貨幣政策會議記錄。１１：１０ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利發表講
話。
　　９：３０ｐｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特在該行主辦的２０１９年金融穩定會議上
發表演說。９：４０ｐｍ，加拿大央行總裁波洛茲就經濟變化和未來路線發表講話。

＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明早８：００ａｍ，新加坡公布第三季國內生產總值，季率料由下滑３﹒３％
升上１﹒６％；年率料由０﹒１％升上０﹒３％。
　　明午４：３０ｐｍ，香港公布１０月綜合消費物價指數，年率料維持於３﹒２％。
９：３０ｐｍ，美國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２２﹒５萬跌至２１﹒８萬；連續
申請失業救濟金人數料維持於１６８﹒３萬。
　　１１：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者信心指數，跌幅料由７﹒６收窄至７﹒３。美國
公布１０月成屋銷售，料由５３８萬上升至５４９萬；月率料由下滑２﹒２％升上２％。美國
１０月領先指標跌幅料由０﹒１％擴闊至０﹒２％。

＊美團和電訊數碼派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：電訊數碼控股（０６０３３）、美團點評－Ｗ
（０３６９０）、位元堂（００８９７）和莎莎國際（００１７８）等。（ｈｏ）

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