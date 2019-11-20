【阿里上市】阿里巴巴（９９８８）短期內或無法被納入恒指成分股

《經濟通通訊社２０日專訊》就阿里巴巴（０９９８８）是否有可能被納入恆指成份股，

《彭博》引述恆指公司媒體代表指，不同投票權架構公司股票不符合有關被納入成分股資格的現

行規則。

該代表指，恆指公司定於明年初展開磋商，以評估那些擁有上述股權架構公司的股票被納入

股指的資格。

不過，阿里可以被納入恆生綜合指數，因該指數範圍更廣，內地投資者可以通過互聯互通機

制投資該指數下的中型股和大型股。根據恆指公司的規則，不需要有上市歷史就可以加入恆生綜

合指數。（ｋｉ）

