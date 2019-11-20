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即市新聞

20/11/2019 17:55

《投資智慧－鄧聲興》敏華（０１９９９）前景有改善

　　《投資智慧》敏華控股（０１９９９）中期收入同比增長１﹒９％至５５﹒９億港元，淨收
益按升６﹒１％至７﹒０６億港元，表現符合預期。撇除物業利潤，集團核心盈利６﹒７億港元
。值得留意，上半財年毛利擴張表現較預期更佳；整體毛利率從上年同期約３２﹒２％增加到約
３５％。毛利率增加的主要原因是材料價格下降，包括化工產品及真皮。另外，人民幣兌美元貶
值亦有利提高出口銷售利潤率。此外，集團財務狀況理想，淨負債比率也由六個月前的４６％降
至３７％，相信隨著越南廠房投資期完成，有助正自由現金流加快產生。集團生產沙發產品約５
６﹒２萬套，減少了約４％，其中在中國銷售的沙發產品生產套數增加了３１﹒３％，而出口銷
售的沙發產品套數下降了１７﹒９％。中國方面銷售已佔整體半數的貢獻，集團取得物業銷售、
酒店營運及家居商場業務，主要來自復甦的房地產開發銷售。由於主要透過促銷減價，故銷售增
長反映在數量上，利潤未有太大明顯增幅。

　　總體而言，敏華前景有改善，相信大部分負面因素已反映在早前的股價表現。越南廠房已陸
續啟動使用，惟中期業績截至９月數據，故未能反映越南廠房新產能帶來的正面影響，相信在１
０月有明顯數據反映其中。隨著越南的新產能陸續加大投產，預料至２０２０年中，集團可透過
越南生產８０％－９０％的美國貨，進一步減低關稅的影響，旗下美國業務的銷售增長料加快復
甦。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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