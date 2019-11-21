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21/11/2019 07:46

《日出而作》聯儲局指不迫切再減息，道指續跌１１２點，歐股下挫

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７８２１．０９　跌　　１１２．９３點╱０．４０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１０８．４６　跌　　　１１．７２點╱０．３８％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８５２６．７３　跌　　　４３．９３點╱０．５１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２６２．４９　跌　　　６１．３１點╱０．８４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１５８．１４　跌　　　６２．９８點╱０．４８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８９４．０３　跌　　　１５．０１點╱０．２５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５５，歐元兌美元１．１０８０

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