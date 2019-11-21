《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７８２１．０９ 跌 １１２．９３點╱０．４０％
標普５００ ３１０８．４６ 跌 １１．７２點╱０．３８％
納斯達克 ８５２６．７３ 跌 ４３．９３點╱０．５１％
倫敦富時１００ ７２６２．４９ 跌 ６１．３１點╱０．８４％
法蘭克福ＤＡＸ １３１５８．１４ 跌 ６２．９８點╱０．４８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８９４．０３ 跌 １５．０１點╱０．２５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５５，歐元兌美元１．１０８０
21/11/2019 07:46
《日出而作》聯儲局指不迫切再減息，道指續跌１１２點，歐股下挫
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７８２１．０９ 跌 １１２．９３點╱０．４０％
標普５００ ３１０８．４６ 跌 １１．７２點╱０．３８％
納斯達克 ８５２６．７３ 跌 ４３．９３點╱０．５１％
倫敦富時１００ ７２６２．４９ 跌 ６１．３１點╱０．８４％
法蘭克福ＤＡＸ １３１５８．１４ 跌 ６２．９８點╱０．４８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８９４．０３ 跌 １５．０１點╱０．２５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５５，歐元兌美元１．１０８０
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