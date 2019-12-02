《缸邊隨筆－張嘉碩》《香港人權與民主法案》與你

《缸邊隨筆》上周特朗普簽署了《香港人權與民主法案》，對你有何影響？先問問，你是

「官」還是「民」？

如你是官，而且是大官，你在美資產有可能被凍結。如你是民，而且是小民，理論上，該法

案影響不到你，但如不幸被牽連，這個「民」，跟「官」所受影響無大分別。

無論你是「官」還是「民」，如你擔心，就先把你在美的資產撤走，至於以後美國會不會禁

你入境，已是小事。但如給你入美境，或入美國友國之境，而之後扣留了你，那才是大事；孟晚

舟可以為鑑。因此，如你對該法案有擔心，第一件事，將「人」、「財」盡快（快，是指自特朗

普簽成法案的１８０天內）脫離美關係。要知原因，看下去。



《香港人權與民主法案》之外，尚有個於１９９７年７月１日起生效的《美港關係法》，美

國立這兩法的目的，美國講是：恐「一國兩制、港人治港、高度自治」不復存在，嚴重打擊美國

企業在港營運意欲。

上這句很重要：

美國是想在港續做生意，才要香港維持一國兩制，美在港跟哪些人做生意？不會是日資、歐

資吧！怕還是中資。但真如是？在這法案通過前，美資跟中資做不了生意？



《香港人權與民主法案》共有１０節，其中有些章節，可具體看。

∼第３節：法案敦促中華人民共和國政府遵守對香港的承諾，包括允許港人高度自治、不受

過分干預；確保香港選民能自由享有藉普選方式，選出特區行政長官與立法會議員的權利。

其中，法案支持建立真正的民主選擇，以自由、公正地提名和選舉香港行政長官，並支持在

２０２０年前對香港立法會議員所有成員進行公開、直接民主選舉的機制；支持香港居民充分行

使基本法和聯合聲明所保障的言論自由和新聞出版；確保受基本法和聯合聲明保障的香港居民不

受任意或非法逮捕、拘留或監禁。

留意，是《香港人權與民主法案》提出要２０２０年普選立法會。但在２０１５年，港府已

提出要普選立法會，只是民主派反對「袋住先」，堅持要立法會和特首一齊普選，才使到普選立

法會議案，不被通過。

∼第５節：要求美國商務部提交年度報告，確定香港政府有否確切執行美國針對敏感兩用物

品（ｄｕａｌ－ｕｓｅ ｉｔｅｍｓ，泛指軍民兩用）出口規定，並評估受美國出口法令管制的

兩用物品有無被用於發展中國的大規模監控系統等。

此即是加強對中國禁運敏感的軍民兩用物品，重點是大規模監控系統。

∼第７節：促請美政府列出「侵人權」官員黑名單。

這即是可以「侵人權」之名，通知所有港官，不可拘捕、處罰「人權分子」。警察是不是

「官」：若是，又不想拉某類「人權分子」，要先撇除與美國的「人」、「財」關係才好。

第８節：明訂不准特定外國人及家屬入境美國。需為第７節所列事件及其他從香港綁架、引

渡等情事負責者，將不得入境美國，現有的簽證會被撤銷。

此即是「連坐法」，家屬也是可蒙罰，似乎全世界（未Ｆａｃｔ Ｃｈｅｃｋ）唯此法案獨

有。

自特朗普上周簽署了《香港人權與民主法案》後的１８０天，就可實施該法案，美國政府能

以香港人權自由狀況為由，年檢牽動中國發展的香港特殊地位－包括獨立關稅區，以及與中國內

地區別的金融領域優待。



美國國會參議院亦通過了《維吾爾人權政策法案》。

數周之前，美國政府將２８個中國實體、包括８間中國企業列入出口黑名單，理由是他們在

中國當局遏制中國新疆穆斯林少數民族的過程裏，發揮了作用、提供了支援。其中，內地監控系

統龍頭生產商海康威視數字技術股份有限公司等榜上有名；禁令下，美企不能與這些公司交易，

包括提供技術或零部件。美國國務院稍早前也宣布，對那些負責或參與拘留和苛待新疆維吾爾族

、哈薩克族，以及其他少數民族穆斯林群體的中國政府官員，實施簽證限制，而其家屬旅行也將

受到限制。美方將不會向他們發放簽證。

美國就新疆問題制裁８間中國科企，頗有遏制中國人工智能（ＡＩ）產業發展的意味；而《

香港人權及民主法案》則主攻中國金融窗口香港，意圖緊握中國對外金融交易的咽喉。

除港、疆兩法案外，美國國會亦正在推動藏、台的相關法案。

中國會怎看待這連串的美國法案？定論一個，美國借人權之名，干預中國內政，是跟中國打

貿牌、人權牌、科技牌、金融牌的立體戰（牌多，就會成戰），目的是遏止中國崛起，是打國運

。打國運即是你贏或我贏，你死或我亡，到終極是可以來次軍事對拼。

若然中美是打國運，香港也就在《香港人權與民主法案》下，被擺了上枱，會成為一個戰場

，不過這是個沒有硝煙的戰場。



＊中美在港皆有利益＊



香港經濟頗為單一，四大支柱：金融服務、旅遊、貿易、物流，後三項跟中國關係大，但都

是靠中國吃飯，只有金融服務這一塊，香港對中國有貢獻。香港目前仍是外資進入中國最重要的

窗口。據商務部資料，２０１９年１月至４月，中國實際使用外資金額４５１﹒４億美元，當中

有３１０﹒６億美元來自香港，佔比達６９％。

香港對美國也一樣有貢獻，香港是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體系，在２０１８年，

美國在香港賺取３１１億美元的貿易順差。而在過去１０年（２００９至２０１８年），相關貨

品貿易順差的累計總額更達２９７０億美元。此外，香港是美國第三大葡萄酒出口市場、第四大

牛肉和牛肉產品市場，以及第七大農業產品市場。在港營運的美國公司約１４００家，其中有２

８３個地區總部和４４３個地區辦公室，數目為全球各國或地區中最多。香港的美資企業總部數

目僅次於中資企業，利用香港協調在內地及東南亞地區的企業運作。目前估計有超過１０萬香港

人士受聘於美資公司，有約８５０００名美國公民居於香港，是香港其中一個最大的外國社群。

作為港人，總有個主觀願望，中美在港的利益都那麼大，雙方都未必想把這個「錢場」搞爛

；港人生活在其中，就不談政治，搵錢算了。這在港英時期這樣可的，但今時能否只管搵錢，而

政治不搵上門？上周五（２９日）恆指挫逾５００點，會否就是這個擔心的反映？

如果美國的《香港人權與民主法案》只是備而不用，只是靠嚇，香港社會在日後穩定下來，

不再周周有雙彈（催淚彈和汽油彈），港人和外商在適應後，仍可逍遙過活；但如不可，怎辦？

簡單。

外資和港資會陸續搬離香港，敘利亞個樣，有你可見。

在中國言，中國定要作兩手準備。



＊中國的兩手準備＊



１﹒２０１９年９月１８日公布中央「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」的意見

（下稱「意見」），在金融等領域賦予深圳新定位。有聲音認為，這是中央防範香港局勢持續失

控的「替代方案」、以深圳作為香港的ＰｌａｎＢ。但有觀察者認為，深圳難言短期內分流香港

功能，其中主要體現在兩道門檻：資本能否完全自由流動、法治能否完全取信於國際社會；

２﹒澳門發展人民幣計價的科創股交易中心。

深圳作為ＰｌａｎＢ，談之已久；但澳門發展人民幣計價的科創股中心，是否爆石出來？非

也，中央早於１０年前，就將橫琴地劃了給澳門，並以高牆分隔，這塊地由澳門管，會行葡國法

律，這跟深圳、上海的未來發展，有個根本性上的區別是：中國的地，劃歸澳門管，行葡國法律

。葡萄牙有無股票市場呢？澳門一樣行資本主義，因此，不要以為澳門只得「賭」，這是目前的

狀況，澳門跟香港一樣，只是憑？是葡萄牙一脈過來，同樣有特殊關稅地位，以至天空的９個空

權。換言之，只要肯投資，夠客量，澳門機場的規模，以至經濟規模，就算不能與香港分庭抗禮

，也不是如今的單「賭」樣。

如果香港對中國的最大貢獻是資金流動的話，一個最徹底的解決辦法是去美元化。黃奇帆，

前重慶市市長，現任中國國際經濟交流中心副理事長認為，深圳難以取代香港的金融地位；但他

上月在外灘金融峰會上，就講了個重要議題：數字化重塑全球金融生態，這個「重塑」的重點就

是去美元化。

目前環球跨境同業的支付結算方式有三：

１﹒ＣＩＰＳ（人民幣跨境支付系統）；

２﹒ＳＷＩＦＴ（環球同業銀行金融電訊協會系統）；

３﹒ＣＨＩＰＳ（紐約清算所銀行同業支付系統）。

他們的規模和用途，各有不同：

ＣＩＰＳ在２０１８年規模３９萬億。

ＳＷＩＦＴ系統每日結算額達到５萬億至６萬億美元，全年結算額約２０００萬億美元。

ＣＨＩＰＳ是全球最大的私營支付清算系統之一，於１９７０年建立，由紐約清算所協會經

營，主要進行跨國美元交易的清算，處理全球９成以上的國際美元交易。



為甚麼跨境支付結算系統跟去美元化很重要？

２００６年，美國財政部通過對ＳＷＩＦＴ和ＣＨＩＰＳ的資料庫進行分析，發現歐洲商業

銀行與伊朗存在資金往來，美國隨即以資助恐怖主義為藉口，要求歐洲１００多家銀行凍結伊朗

客戶的資金，並威脅將為伊朗提供金融服務的銀行列入黑名單。隨後全球絕大部分銀行斷絕了和

伊朗金融機構的所有業務往來，伊朗的對外金融管道幾乎被徹底切斷。

２０１４年烏克蘭危機中，美國除了聯合沙特阿拉伯將石油價格腰斬外，更威脅將俄羅斯排

除在ＳＷＩＦＴ系統之外，隨後俄羅斯盧布大幅貶值，經濟受到嚴重負面影響。

環球各國除了不滿受到ＳＷＩＦＴ和ＣＨＩＰＳ結算系統的政治掣肘外，亦不滿近年美國濫

印鈔；所以在大數據平台、區塊鏈技術的驅動之下，構建形成一個新的清結算網絡已經成為當前

許多國家的共識。區塊鏈技術具有去中心化、信息不可篡改、集體維護、可靠數據庫、公開透明

五大特徵，在清結算方面有著透明、安全、可信的天然優勢。這個由區塊鏈技術而形成的一個新

的清結算網絡，對參與國的最大吸引點是：信息不可篡改，集體維護，沒有了一言堂，被一位大

哥控制的弊處。



＊人權法是大國博弈必然產物＊



美國的《香港人權與民主法案》並不是橫空出世，而是在環球大國政經博弈下的必然產物；

香港是這大國博弈下必被擺上枱的戰場，香港的未來變化，取決於中美兩國的出招，港人控制不

了。只可忠告，要跑，可以。不跑，等待各方的出招後，再定去留也可以。但一樣應要做的是，

暫不要瞓身撈底，因為中方警告，「反制早晚會來」。因此暫時投資者還是一動不如一靜好了。

《資深投資者 張嘉碩》

