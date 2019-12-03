《匯市縱橫－蕭啟洪》粵語流行曲與香港經濟實力

《匯市縱橫》最近空氣突然轉冷，說的不是天氣，而是太多令人不快的消息出來，加上初冬

的涼意倍添愁緒。上周更傳來了粵曲王子鄭錦昌及一代音樂才子黎小田的死訊，令筆者這個自小

在現代粵語流行曲熏陶長大的人，無限感慨！



鄭錦昌１９４１年在馬來西亞出生，他生長在一個貧窮家庭，１３歲已踏足社會工作養家。

他自小習粵曲，聲線美及咬字清，善於填寫歌詞。上世紀６０年代隻身跑到香港發展。

１９６９年憑一曲《鴛鴦江》在東南亞及香港成名，其後的《唐山大兄》更把他的事業推到峰頂

，更曾與當年世界級的功夫明星李小龍同場演出。他的《禪院鐘聲》更加膾炙人口。



６０年代，年輕人多愛歐西及國語流行曲，粵語流行曲好像只是一個配角，或只能是當時得

令的粵語長片中的插曲，並不太流行。雖然鄭只是把廣東小調及一些流行的國語歌曲重新填詞，

但仍為以後的粵語流行曲發展打好了良好的基礎。其後隨著電視廣播的時代來臨及電視劇的興起

，粵語流行曲亦踏入創作的黃金年代。一眾的創作人中，除了顧嘉輝，不能不提的就是有音樂才

子之稱的黎小田了。



黎小田生於１９４６年，是香港土生土長的音樂創作人。黎年少時是一位童星，參演的電影

甚多。７０年代初加入了當時的麗的電視，正值為電視世紀的輝煌時期，電視劇是當年香港人經

過一天辛勞工作後的一大享受。當時的電視劇是我們晚餐的必備配菜，常笑稱：吃飯撈電視劇。

《啼笑姻緣》奠定了本港的電視劇世紀開始，亦標誌著香港電視劇取代了當時火熱的台灣電視劇

，同時粵語流行曲亦隨之而廣泛受到認同。其後，黎小田的作品《天蠶變》、

《殘夢》、《人在路途灑淚時》、《大地恩情》更是其傳世之作。



無巧不成話，粵語流行曲的時代的興起與香港的經濟實力同步邁進。５０－６０年代亞洲出

現了４個高速增長的經濟體：新加坡、香港、台灣及韓國。他們在６０年代憑著資本集中、勞動

力密集，工業高速發展。當時她們的經濟增長僅次於經濟強國日本。事實上，香港在２００５年

人均產出曾經超越了日本的，但可惜未能持續。在筆者看，我們憑的除了因解放初期內地資本逃

到香港外，人才的遷移及相對封閉的中國市場也是香港賴以高速發展的主要因素。而６７年暴動

後，本港英國殖民地政府的刻意壓政治、重經濟的發展策略，提供了一個穩定的政治氛圍，是香

港成功的原因之一。



踏進２１世紀，隨著香港回歸２０年及台灣民進黨管治多年，亞洲區內經濟增長此消彼長；

香港的人均產出直追新加坡，而台灣便逐漸落後，在四小龍中敬陪末席，而新加坡仍然穩居四小

龍之首。以新加坡這彈丸之地，在缺乏天然資源的環境下能有此成就，不得不令筆者聯想到政治

穩定對經濟發展的重要性，當然領導的智慧也功不可沒。



香港的經濟表現一直排在世界前列，經過６０－７０年代的經濟起飛後，我們一直屹立不倒

。８０－９０年代面對新興經濟勢力－東南亞地區四小虎（泰國、馬來西亞、印尼及菲律賓）的

挑戰仍未被打倒。隨著內地改革開放４０年，內地城市成為了香港的強勁對手。龍頭的三大城市

當中，北京及上海的經濟體量一早已超越我們，連在毗鄰的深圳，亦於去年趕過了我們成為內地

第三大經濟體量的城市。惟幸我們的人口較少，令我們的人均ＧＤＰ仍然居內地之首。截至２０

１９年，香港的人均ＧＤＰ為４９３３４美元，排在世界第１５位。在四小龍中排名第二，新加

坡以６３９８７美元排名第九。不忙提醒一下，同在大灣區的澳門以８１１５２美元排在世界第

三。四小龍的韓國排在３０而台灣排在３９。



目前香港面對前所未有的挑戰，經濟增長岌岌可危，未來一年並不樂觀。在面對三小龍、四

小虎、內地三大城市的激烈競爭下，首要還是需要盡快回復秩序、和平，讓香港人再度發揮其積

極，進取的拼勁，把香港經濟神話延續下去。



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５３５，止蝕１４４０。



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕

１﹒１２５０。



澳元：本周建議候高於０﹒６９００沽出澳元兌美元，目標０﹒６７５０，止蝕

０﹒７０２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

