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04/12/2019 07:46

《日出而作》特朗普擬明年簽貿協，道指挫２８０點，金價一個月高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７５０２﹒８１　跌　　２８０．２３點╱１．０１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０９３．２０　跌　　　２０．６７點╱０．６６％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８５２０．６５　跌　　　４７．３４點╱０．５５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１５８．７６　跌　　１２７．１８點╱１．７５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２９８９．２９　升　　　２４．６１點╱０．１９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５７２７．２２　跌　　　５９．５２點╱１．０３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６５，歐元兌美元１．１０８２

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