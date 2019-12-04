《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７５０２﹒８１ 跌 ２８０．２３點╱１．０１％
標普５００ ３０９３．２０ 跌 ２０．６７點╱０．６６％
納斯達克 ８５２０．６５ 跌 ４７．３４點╱０．５５％
倫敦富時１００ ７１５８．７６ 跌 １２７．１８點╱１．７５％
法蘭克福ＤＡＸ １２９８９．２９ 升 ２４．６１點╱０．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７２７．２２ 跌 ５９．５２點╱１．０３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６５，歐元兌美元１．１０８２
04/12/2019 07:46
《日出而作》特朗普擬明年簽貿協，道指挫２８０點，金價一個月高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７５０２﹒８１ 跌 ２８０．２３點╱１．０１％
標普５００ ３０９３．２０ 跌 ２０．６７點╱０．６６％
納斯達克 ８５２０．６５ 跌 ４７．３４點╱０．５５％
倫敦富時１００ ７１５８．７６ 跌 １２７．１８點╱１．７５％
法蘭克福ＤＡＸ １２９８９．２９ 升 ２４．６１點╱０．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７２７．２２ 跌 ５９．５２點╱１．０３％
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