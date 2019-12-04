《投資智慧－鄧聲興》內房加快推盤可望跑贏大市；綠科具投機價值

《投資智慧》１１月內房銷售強勁，３４個上市的內地房地產商１１月銷售數據，同比上升

２８％，好過市場預期。當中越秀地產（００１２３）同比上升２０６％、中國奧園

（０３８８３）上升９９％、碧桂園（０２００７）上升７１％、旭輝（００８８４）增長

６９％和世房（００８１３）上升６０％，而融創中國（０１９１８）同比上升４８％至６６５

億人民幣。另一方面，個別發展商的銷售增長有放緩跡象，相信是接近達到全年銷售目標。富力

地產（０２７７７）及萬科企業（０２２０２）在１１月均出現較上月減少銷售。富力首１１月

合約銷售額約１２０３﹒５億元同比上升６％，相當接近全年銷售目標１６００億元。至於萬科

首１１個月合同銷售金額同比增５﹒４４％至５７３５﹒３億元。整體而言，１１月銷售表現理

想，反映發展商加快推售新盤，繼續推動１２月的銷售表現。加上當局鬆綁樓市政策，相信內房

股１２月將可跑贏大市。



至於大市方面，近期港股表現仍然波動，大市繼續炒股不炒市。另類版塊可留意綠科科技國

際（００１９５）。集團主要業務為於澳洲勘探、開發及開採錫及銅礦石。早前有公告指旗下雷

尼森礦場在７至９月的錫生產量按季升２４﹒７％至２０５６噸。雷尼森礦場一直是全球主要硬

岩錫礦之一，加上集團與中國最大錫生產商雲南錫業集團保持良好合作，預計供需維持穩定。集

團公布雷尼森項目２０１９年第三季度的生產量，截至９月底止３個月，錫產量為２０５６噸，

環比上升２４﹒７％。礦石開採品位為１﹒３６％，環比上升０﹒２５個百分點。季度平均回收

率為７４﹒４％，環比上升１﹒１個百分點，開採進度穩定增長。集團近股股價走勢凌厲，市場

憧憬可能出現架構或資產改變，有投機性炒作的機會。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

