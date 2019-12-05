《行內行外－梁崇讓》港交所擁有令人羨慕的保護傘？

《行內行外》香港區議會選舉塵埃落定，雖然有傳出選舉不公平的聲音，但相信選舉結果將

維持不變，事有湊巧，在選舉前夕，警隊新一哥上場，中大和理大發生佔據校園的激戰，而勇武

蒙面黑衣人突然停止了所有地區街頭的破壞行動，令區議會選舉日能順利進行。只是今年票站安

排的選址普遍出現混亂，有多個票站出現市民重複排隊的人龍，投票和檢票也發生不少糾紛。



＊引進先進科技防造假＊



地區區議會選舉可算是香港社會的一件大事，怎樣才能公平、公正和足夠透明度是一大難題

？筆者愚見建議香港選舉委員會應向馬會和證監會請教，可引進先進科技，設立中央控制中心和

監場董事，設有現場錄影，如有需要可即時查看影片，是否有人造假或蓄意製造廢票，還可即時

看到有沒有人蓄意阻礙他人選舉時間，現時很多球場設有ＶＡＲ（Ｖｉｄｅｏ

ａｓｓｉｓｔａｎｔ ｒｅｆｅｒｅｅ）必要時，可協助球證核對是否出界。



香港證監會早已要求證券公司的落盤電話，必須有錄音功能，需要時可方便核對調查，因此

選舉委員會，應採取更多有效措施，令投票選舉更公平、公正和防止有人做手腳，如發生不公平

事端，投票可立即停止，如發現有人造假應刑事檢控，以儆效尤，料可令明年立法會選舉更為順

利和更具公信力。



現時區議員最重要的功作是服務社區和街坊，但蒙面黑衣人在十八區遍地開花，到處肆意破

壞，而今次當選的區議員，大部分都疑與黑衣人有千絲萬縷關係，有同樣政治訴求，部分人更曾

參加示威活動，如到時黑衣人繼續破壞社區或圍毆街坊時，他們又會站在哪一方呢？理大事件雖

然已告解決，但上周日蒙面黑衣人再次出動，繼續堵路放火，破壞交通燈，甚至打傷清除路障雜

物的途人，香港暴力示威似乎未因泛民主派在區議會選舉中大勝而停止，最不幸的這種暴力行為

似乎受到部分香港激進人士認同和接受，在此形勢下，特區政府的管治路途，仍將是非常艱巨難

行。



＊成交過分集中三大股＊



上周是區議會選舉後的第一個星期，適逢是１１月期指結算周，特朗普又簽署《香港人權與

民主法案》，股市出現大幅波動，期指可算是在高位結算，結算後翌日，即上周五，港股即下跌

５００多點。自《逃犯條例》示威浪潮開始後，港股總是上上落落大幅波動，但每日的平均成交

額卻減少超過二成，不過近期阿里巴巴（０９９８８）來港上市，有助港交所（００３８８）再

奪今年全球集資額一哥的寶座。



在中美貿易戰不停的角力和人民幣未成為全球流通貨幣之前，港交所仍具其吸納外資和中國

對外投資的價值和優勢，這種得天獨厚的特權和特區保護傘，令港交所從不愁其ＩＰＯ平台的超

然地位，其實在阿里巴巴正式掛牌前，另一隻早在香港市場掛牌的新經濟股美團點評

（０３６９０），近期一直受市場關注和追捧，加上阿里巴巴上市，市場無懼不利消息，投資者

重新把焦點落在新經濟科技股阿里巴巴、美團點評和騰訊（００７００）身上，以上三大科技股

的總成交額佔大市全日成交額三成以上，資金交投只集中在這三隻股份身上，其中只有騰訊是藍

籌，可見其他藍籌鮮有人問津，中細價股更不用說了。



阿里巴巴上市後幾天累積升幅已達１６％，升穿２００元才回調，美團點評則升穿１００元

後升勢持續，四個月內升幅超過八成，只是其他股份交投氣氛仍相當薄弱，部分細價股更出現斬

倉潮，有些股票只沽出總股量的１％，但跌幅已超過７０％，股價慘不忍睹，手持該類股票的散

戶，真是欲哭無淚。雖然斬倉是商業決定，但出現這種不正常現象，又是誰的錯？說到底小投資

者永遠都是直接的受害者，客戶主任和證券公司則是間接的受害人吧！



＊明年加薪兩字或不易見＊



後記：有顧問機構９月份作出調查，訪問了多家商業機構，得出的結果：預計明年打工仔平

均加薪幅度為２﹒７％，為十二年來第二低點，僅次於２００９年的２﹒１％，但黑衣人的破壞

已持續五個多月，看形勢破壞仍未有休止跡象，因此明年就業市場的實際情況和調查結果可能有

所出入。每年１２月聖誕節原是旅遊旺季，因香港市道還仍未能恢復，整體旅行團費雖然減價促

銷，但報團人數不增反減，此外，有飲食業集團已帶頭下調明年全體員工薪酬，更揚言如社會環

境不轉好，隨時有１５００間酒樓或飲食店鋪將倒閉。



飲食和零售業龍頭大快活（０００５２）、大家樂（００３４１）、莎莎（００１７８），

周大福（０１９２９）等等上市公司公布業績都出現倒退，而個別金融上市公司在不同的因素影

響下業績同樣不理想，至於保險業和地產界，近年業務多做內地人生意，以香港目前狀況，內地

人也退避三舍。筆者相信明年打工仔加薪兩字應不易見了，至於金融服務業，持續性的加強監管

，只會令本土中小型證券公司收入和從業員生計更是雪上加霜了。《香港證券及期貨從業員工會

副會長 梁崇讓》

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