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05/12/2019 15:19

【貿易開戰】商務部：中美如達成第一階段協議應相應降低關稅

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》就中美貿易摩擦談判的最新進展情況，中國
商務部新聞發言人高峰表示，中方認為，如果雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅。雙方
經貿團隊，一直保持密切溝通。
　　對於美國１２月１５日若提高關稅，中方將如何應對，以及美國總統特朗普表示中美協議或
於大選後達成，中方如何回應，他表示，目前沒有更多的細節可以透露。
　　對於美國通過香港及新疆人權法案，高峰表示，有關部門已經表明瞭中方的嚴正立場。關於
不可靠實際清單制度，目前沒有更進一步的信息透露。

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