《香講積金－香敏華》ＱＤＡＰ╱ＴＶＣ如何選擇？

《香講積金》為鼓勵更多市場為自己日後退休作準備，政府於今年４月起提供稅務優惠，市

民可透過參與強積金可扣稅自願性供款（英文簡稱ＴＶＣ）或╱和合資格延期年金保單（英文簡

稱ＱＤＡＰ）獲得稅務扣減。由於ＴＶＣ和ＱＤＡＰ的合計稅務扣除額上限為每年６萬元，有投

資者對應該選擇ＴＶＣ還是ＱＤＡＰ、還是兩者皆選感到疑惑。

ＴＶＣ和ＱＤＡＰ兩項計劃的內容以至細則，這些資料在市場和互聯網上都能夠輕易找到，

不需在此多贅。在此筆者想從投資的角度提出幾個考慮點，希望可以幫到大家作出適合自己的選

擇。



＊性質＊



第一點投資者要認識清楚的是ＴＶＣ是一項投資產品，而ＱＤＡＰ乃是一項保險產品。須知

道任何金融產品都有風險，ＴＶＣ和ＱＤＡＰ都不例外。ＴＶＣ作為投資產品，價值的變動風險

，最終可以賺多少又或蝕多少，都是由投資者自己承擔。而透過ＴＶＣ，投資者可以有不同回報

及風險值的基金選擇，亦可以彈性的轉換基金，可以享有較高的潛在機會但與此同時就要承受相

關投資決定的風險。至於ＱＤＡＰ作為保險產品，資產價值上落的風險就由保險公司承擔。



＊回報╱保證＊



由於性質不同，在回報的角度上，ＴＶＣ和ＱＤＡＰ不適宜作直接比較。要留意的是，

ＴＶＣ屬純投資產品，多數基金沒有回報保證，賺蝕多少要看投資者的功力。ＱＤＡＰ作為保險

產品，保險公司在保單的說明上需要清楚列明年金收入金額的保證金額和非保證金額，故

ＱＤＡＰ的回報在某程度上具有確定性。而不同保險公司所推出的ＱＤＡＰ在保證金額和非保證

金額上有所不同，投資者比較時應聚焦於保證金額。



＊時間＊



這裡講的時間指的是投資者由參與計劃到開始領取日的年期長短。不少人認為投資成功的要

訣取決於對市場、經濟、對投資工具的認知，或是有沒有空閒時間跟貼大市走勢，又或運氣彩數

。但其實時間才是投資者最重要的考慮因素，以至成敗的關鍵。筆者在上述提及過，任何投資都

涉及風險。如何減低風險？有人或許可以洞悉市場跌盪、低揸高沽投資無往不利。亦有人或許一

世夠運、買乜贏乜、就算前面是地雷陣都可以從容走過。但對絕大部分沒有上述異能的人來說，

具有較長投資時間（即投資年期）便較佔優，因為時間可以幫助減低市場的投資風險。雖說市場

升跌難料，但總有其周期性，若有充裕的時間便有選擇可以不用在最惡劣的時候止蝕離場，而能

等到市場風光明媚時止賺。



＊投資認知╱信心＊



對於那些沒有太多時間本錢，但有豐富投資經驗的人，當然同樣可以考慮ＴＶＣ，透過基金

賺取較ＱＤＡＰ更豐厚的回報。只是金融市場變幻難測，必須要作兩手準備，至少不要臨老才得

一場空。

最後筆者想補充一句，就多數人選擇ＴＶＣ或ＱＤＡＰ的出發點在於省稅，這似乎是主客倒

置。不是說省稅不重要，只是省稅乃是錦上添花，重點是為退休作充分準備，因此應考慮的是要

如何配置，以及需投入多少才能安穩退休，才是重中之重。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

