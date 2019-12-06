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即市新聞

06/12/2019 15:24

《缸邊麗評－熊麗萍》短期大市繫美會否如期加徵關稅，內房較值博

　　《缸邊麗評》中美貿易談判的消息近日不斷在主導中、港及美股表現，但這些消息均是美國
總統及美國官員的言論，並非落實的內容，言論亦多偏向負面，令周初恆指反覆曾失守
２６０００點水平，最新又有消息指，中美均朝著達成貿易協議方向前進，而本月中開始新增關
稅或有改變，支持恆指略見回升。
　
＊１２月１５日非死線＊
　
　　筆者認為市場對這些言論的反應已逐漸冷淡，每日被同一不確定消息影響，只會令大家入市
意欲減低，卻不會引發他們即時入市進行買貨或沽貨行動；而從近期港股日均成交只有
６００多億至７００多億元的數字來看，已反映投資者的觀望心態。其實，目前的焦點並非中美
何時簽署貿易協議，反而是未來數天美國會否宣布如期在本月１５日起對中國進口的１５６０億
美元產品加徵關稅。雖然筆者認為１２月１５日並非簽署第一階段協議的「死線」，但若美方如
期加徵關稅，反映雙方在第一階段協議仍未有共識，這是一個比較「差」的訊號；相反，若雙方
同意將加徵關稅日期押後或取消，顯示談判仍有進展；因此，目前的焦點是下周美國會否公布新
徵關稅的決定。
　
＊２５５００　ＶＳ　２７０００＊
　
　　另邊廂，美國聯儲局下周二（１０日）及周三（１１日）舉行本年度最後一次會議亦是主要
議題，雖然美國息率料維持不變，但該局會否對明年貨幣政策有新啟示，對市場仍是重要。雖然
本港利率並不完全緊貼美國利率水平，但美國貨幣寬鬆政策維持料對其他國家央行是重要參考，
因此，下周港股應是今年年結前的關鍵。筆者預期今年餘下時間大市難有現，一旦美方如期加徵
關稅，恆指有機會回落至２５５００點水平，相反，押後加徵或取消關稅則有望帶動恆指反彈至
２７０００水平。
　
＊內房１１月銷售數字佳＊
　
　　在目前飄忽不定的市況下，投資者以個別板塊的數據作為炒作，內房股１１月份銷售數字理
想，股價可跑贏大市，續留意旭輝（００８８４）、龍湖地產（００９６０）、中國奧園
（０３８８３），大型內房則以華潤置地（０１１０９）較值博。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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