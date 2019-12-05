《經濟通通訊社５日專訊》富時中國表示，此次納入富時中國Ａ５０指數的股票包括：牧原
股份（深：００２７１４）、立訊精密（深：００２４７５）；刪除的股票包括：中國交建（滬
：６０１８００）、寶鋼股份（滬：６０００１９）。據悉，上述結果主要與市值的收縮和擴容
有關，近期相關個股的股價呈不同程度的變化。
富時羅素方面人士對內媒《第一財經》表示，富時中國Ａ５０指數包含選取中國Ａ股市場市
值最大的５０家公司。一般而言，被剔除的原因包括：市值收縮、可投資性出現問題（例如停牌
等流動性問題）。（ｗｌ）
05/12/2019 09:12
【Ａ股外援】富時中國Ａ５０剔除中交建Ａ及寶鋼，或因市值收縮
《經濟通通訊社５日專訊》富時中國表示，此次納入富時中國Ａ５０指數的股票包括：牧原
股份（深：００２７１４）、立訊精密（深：００２４７５）；刪除的股票包括：中國交建（滬
：６０１８００）、寶鋼股份（滬：６０００１９）。據悉，上述結果主要與市值的收縮和擴容
有關，近期相關個股的股價呈不同程度的變化。
富時羅素方面人士對內媒《第一財經》表示，富時中國Ａ５０指數包含選取中國Ａ股市場市
值最大的５０家公司。一般而言，被剔除的原因包括：市值收縮、可投資性出現問題（例如停牌
等流動性問題）。（ｗｌ）
|國際動態05/12/2019
Alphabet易帥 Google CEO全面接掌
|香港政情04/12/2019
【紓困措施】政府減免商戶水電費 利得稅薪俸稅可分期繳交
|FOCUS04/12/2019
【FOCUS】彈劾報告出爐 侵侵突吹淡風
|生財有道04/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：公用股估值將逐步收復
|生財有道04/12/2019
逆境轉型 企業求生法
|生財有道04/12/2019
相繼調升目標價 瑞聲已過最壞時刻？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰