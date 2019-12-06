《日出而作》特朗普指徵稅措施或有變，英鎊七個月高，美股續反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７６７７﹒７９ 升 ２８﹒０１點╱０﹒１０％

標普５００ ３１１７．４３ 升 ４．６７點╱０．１５％

納斯達克 ８５７０．７０ 升 ４．０３點╱０．０５％

倫敦富時１００ ７１３７．８５ 跌 ５０．６５點╱０．７０％

法蘭克福ＤＡＸ １３０５４．８０ 跌 ８５．７７點╱０．６５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５８０１．５５ 升 １．８７點╱０．０３％



﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．７３，歐元兌美元１．１１０４



《最新資訊》﹡中原證券指出料滬指短線續反彈籲觀望，中線關注績優股

﹡中指院發布明年樓市調整加劇，三線城市樓價震盪更突出

﹡美國１０月工廠訂單按月增０﹒３％符合預期

﹡美國首次申領失業救濟人數意外跌至近七個月最低

﹡交銀香港及東亞（０００２３）減美元定存息

﹡城門水塘燒烤場檢腐蝕性液體，疑涉中大實驗室失竊

﹡市場等待中美消息，道指微升２８點，美債孳息走高

﹡美元受疲弱經濟數據拖累連跌五日，英鎊歐元走強

﹡１０月２０７６伙私樓落成，首十月累計僅達目標六成

﹡特朗普稱中美磋商進展順利，努欽指兩國副代表曾通話

﹡傳中美磋商貿易協議在農產品採購上存分歧

﹡小米（０１８１０）連續五日回購，總涉資近十億

﹡中國飛機租賃（０１８４８）購西班牙國家航空１架飛機再租出

﹡中國飛鶴（０６１８６）近３１萬股獲超額行使，多籌２３２萬元

﹡中國創新投資（０１２１７）主席向心提解除出境限制呈請

﹡申萬宏源（０６８０６）申萬宏源證券上月淨利潤按月升逾４０％

﹡安樂工程（０１９７７）全資附屬被競委會調查，今早復牌

﹡江山控股（００２９５）近４﹒５億人幣蝕讓發電項目

﹡老恆和釀造（０２２２６）今早宣布停牌

﹡君實生物（０１８７７）旗下君實生物工程獲藥品生產許可證

﹡招商證券（０６０９９）１１月淨利潤同比升近２４％

﹡林鄭：收逾６０計劃書，擬夥港機構拓ＡＩ或醫療項目

﹡林鄭低調出席中國證券金紫荊獎頒獎禮，稱會盡早推出跨境理財通

﹡海隆控股（０１６２３）斥８４１５萬人幣購塗層材料產銷業務控股權

﹡國泰君安（０２６１１）１１月淨利潤同比跌２％；設投資基金，出資

４０億人幣

﹡莊園牧場（０１５３３）建議發Ａ股，籌最多３﹒８億人幣

﹡華泰六八八六（０６８８６）１１月淨利潤同比跌逾７２％

﹡陽光油砂（０２０１２）折讓近一成發新股，支付２７１萬元應付款

﹡僑雄國際（００３８１）獲認購人承諾購買５億元債券

﹡廣發證券（０１７７６）１１月淨利潤同比升近６３％

﹡澳能建設（０１１８３）獲知澳門瑞盈成主要股東

﹡螞蟻金服支付寶昨日「彈ＡＰＰ」因機房網絡抖動，資金不受影響



《國企紅籌》﹡中國中車（０１７６６）青島地獲補償２４億人幣

﹡海通證券（０６８３７）１１月淨利潤同比跌近５３％



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）１１月銷售額同比增逾１８％

﹡綠城中國（０３９００）１１月銷售額同比升近２７％

﹡融創中國（０１９１８）１１月銷售額同比增長４８％



《中國要聞》﹡工信部警告出現「攜號轉網」相關騙案

﹡上交所科創板已受理企業達１８１家

﹡上海中以創新園開園，首批２０家企業入駐

