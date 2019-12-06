《窩輪匯智－劉嘉輝》從騰訊身上學選不同條款的窩輪

《窩輪匯智》上周提到如何部署突破的走勢，可留意一些輕微價外的高槓桿產品，乘勢追擊

博取短線利潤。踏入１２月份，美國議息、中美貿易談判以及長假期將至，投資者選購窩輪時應

留意那些地方？

首先，要對正股走勢有具體看法。所說的走勢並不單是看好或是看淡，是要進一步問自己，

正股的升跌速度及幅度，以及若看錯方向在何等位置考慮止蝕。以騰訊（００７００）為例，股

價周五（６日）升破１０天線回試１００天線阻力，上望近３４２元為上一浪頂阻力，而再下一

關便是３５０元即９月的高位。支持方面，５０天線暫於３２５元的下方。

個別投資者或會選擇以這些短線目標及止損位置用作選證的條件，若看好股價有機會以較短

時間突破３４０元的話，就不妨留意一些輕微價外而年期相對較短的產品，以行使價

３４１﹒０８元，２月到期的認購證為例，實際槓桿１２倍，周五收報０﹒１３１元，每手約

１３１０元（未計銀行手續費或其他雜費），相比正股的入場的門檻大幅降低。當然，這類產品

亦由於其高槓桿的特性，一旦正股交不出預期的步伐，甚至不升反跌的話，跌幅亦會相當快及深

，風險亦相對較大。

針對持有較中線看法，亦不介意坐過長假期的朋友，則可參考年期長一點選擇，以行使價於

３６０﹒８８元，明年６月到期的認購證為例，實際槓桿７﹒５倍，特點是其每日的時間值及對

引伸波幅變化的敏感度較低，周五收報０﹒１８６元，每手約１８６０元（未計銀行手續費或其

他雜費），不同的是需要投放的資金較多，而且行使價相對較遠。不過即使是正股短期並未出現

突破，這類產品的防守性會較高一點。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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