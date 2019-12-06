傳創夢天地（０１１１９）斥１４億美元洽購樂遊科技

《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士透露，創夢天地（０１１１９）正就以約

１４億美元（約１０９﹒２億港元）的價格收購電遊競爭對手樂遊科技（０１０８９）進行排他

性磋商。

知情人士表示，主要股東包括騰訊（００７００）的創夢天地正尋求共同投資者聯手為這筆

交易融資。潛在聯手夥伴包括私募基金和其他遊戲公司。創夢天地眼下正與瑞信著手準備這筆交

易。

知情人士稱，磋商仍在進行之中，目前尚無最終決定，因此交易仍然存在變數。（ｂｉ）

