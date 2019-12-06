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06/12/2019 19:12

傳創夢天地（０１１１９）斥１４億美元洽購樂遊科技

　　《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士透露，創夢天地（０１１１９）正就以約
１４億美元（約１０９﹒２億港元）的價格收購電遊競爭對手樂遊科技（０１０８９）進行排他
性磋商。
　　知情人士表示，主要股東包括騰訊（００７００）的創夢天地正尋求共同投資者聯手為這筆
交易融資。潛在聯手夥伴包括私募基金和其他遊戲公司。創夢天地眼下正與瑞信著手準備這筆交
易。
　　知情人士稱，磋商仍在進行之中，目前尚無最終決定，因此交易仍然存在變數。（ｂｉ）

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