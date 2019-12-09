《凱文隨筆－凱文》美朝難捨難離，又在搞第三次約會？

《凱文隨筆－凱文》美國於過去一個月對中國打出了香港牌與新疆牌，無顧雙方仍在就貿易

事宜談判，是否意味美國在貿易戰佔了上風？若然，特朗普就不必在１０月中旬事先張揚有「第

一階段」的協議，然後又在最近意興闌珊地指出貿易協議的達成已「沒任何限期」。特朗普也許

期望能取得一紙協議，中國也許樂於助他一把，圓其連任總統之夢；奈何其政敵就是不斷死纏。

所謂人權法，都是華盛頓政客的圖謀，特朗普儘管一攬總統大權，在某程度上但仍受制國會，不

得不簽署，畢竟自己仍受到彈劾鬧劇的困擾。歷歷在目的事實顯示，特朗普以及所有的美國政客

，才不在乎任何國家的人權，１０月中旬，特朗普突然宣布撤軍敘利亞，放棄了多年來一齊作戰

的盟友庫爾德人，任其由土耳其軍隊宰殺，當時的政客相繼跳出來「譴責」一番，然後就讓它成

為歷史了，歷史將來也不一定會記載真相。



早於特朗普２０１６年上任宣布對華加徵關稅之初，中國的智庫組織已作了詳細分析，指出

所謂巨額貿易盈餘，美國在華企業是重要的受益者之一；外貿在中國國內生產總值所佔份額是持

續下降，而美國在中國外貿所佔的份額也不到百分之七（根據中國海關２０１８年的最新數據）

，在最惡劣的假設下，即美國貿易給全數抹掉，中國也不至於會崩潰，地球之大，絕不是一般親

美論者眼中所見的範圍。美國每天就是在國內玩政治惡鬥，對外則玩軍事霸權與經濟制裁；反觀

中國，每天都忙於國內國外基建投資。這種勢態不需太久的時間，就能明確分出勝負。



另一邊廂，北韓周末（７日）作了神秘的發射測試，地點是東倉里西海衛星發射基地，北韓

形容這是「改變其戰略地位發揮重大作用的試驗」。據悉，北韓去年為了促成６月份的第一次「

特金會」（特朗普與金正恩的會面），就應了美國要求，關閉了西海的設施，兩次（第二次為今

年２月）的會面都無助解決彼此的分歧，北韓遂重開設施，做其測試。北韓是擁有核武的國家

，故也不必弄虛造假恫嚇世界，當他指測試能「改變其戰略地位」，想必是針對美國而言，因為

南韓日本等美國的盟友早已在北韓導彈的射程之內。美國媒體每次都找來一些奇怪的所謂軍事專

家，評論北韓問題，仍是舊調重彈，即美國不會輕易屈服於區區一個北韓小國。特朗普是最善於

冒犯小國，也最懂得尊重大國的人，當他願意跟金正恩兩次會面，北韓就不是那些政治正確的分

析員所言的「小土豆」了。



北韓究竟做了甚麼測試？美國的情報機構及智庫很快會有結論，但不見得會公開；然而，只

需稍等，美國會否牽頭新一輪的「特金會」，或在亞洲的軍事基地作出相應的措施，如減少駐軍

或所謂的聯合演習。媒體喜歡形容金正恩為邪惡領袖，說穿了不是跟著美國走，就是缺乏歷史常

識，從北韓人民的角度而言，金正恩三代都是捍衛國家主權、對抗日本入侵、列強瓜分國家的民

族英雄，區區軍事分析員，真箇是燕雀安知鴻鵠之志。金正恩過去幾次訪問中國，也不忘參觀一

些經濟相關設施，足見其有發展經濟的宏志。也許，北韓才是穩定朝鮮半島局勢的力量。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）

