【新股上市】保利物業（６０４９）今起招股，入場費約７０９０元

《經濟通通訊社９日專訊》物業管理服務綜合運營商保利物業（０６０４９）今日開招，股

份是次發行１﹒３３億股Ｈ股，公開發售部分灼１７３３﹒４萬股，招股價範圍３０﹒７元至

３５﹒１元，每手２００股，入場費７０９０﹒７４元。

公司在中國提供物業管理服務超過２３年，專注於中國的一、二線城市，主要經營物業管理

服務、非業主增值服務及社區增值服務。公司於２０１６年至２０１８年總收入分別為２５﹒６

４億元人民幣、３２﹒４億元人民幣及４２﹒２９億元人民幣。

基石投資者有４位，其中ＧＩＣ分別認購６﹒６５億元；Ｇａｏｌｉｎｇ Ｆｕｎｄ及

ＹＨＧ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ認購２﹒７３億元；中國國有企業結構調整基金認購２﹒３５億

元；中交國際認購２﹒３５億元。

如以招股價中位數３２﹒９元計算，公司預料集資額約為４２﹒８９７億元，其中５７％用

於元將用於把握戰略投資機會，擇優併購；１５％將用於進一步開拓公司的增值服務；１８％將

用於升級公司的數字化及智能化管理系統；１０％用於公司營運資金。

股份聯席保薦人為廣發融資、華泰金融及農銀國際。股份預料１２月１２日中午１２時截標

，１８日公布招股結果，１９日於聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

