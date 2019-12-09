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即市新聞

09/12/2019 09:37

【新股上市】保利物業（６０４９）今起招股，入場費約７０９０元

　　《經濟通通訊社９日專訊》物業管理服務綜合運營商保利物業（０６０４９）今日開招，股
份是次發行１﹒３３億股Ｈ股，公開發售部分灼１７３３﹒４萬股，招股價範圍３０﹒７元至
３５﹒１元，每手２００股，入場費７０９０﹒７４元。
　　公司在中國提供物業管理服務超過２３年，專注於中國的一、二線城市，主要經營物業管理
服務、非業主增值服務及社區增值服務。公司於２０１６年至２０１８年總收入分別為２５﹒６
４億元人民幣、３２﹒４億元人民幣及４２﹒２９億元人民幣。
　　基石投資者有４位，其中ＧＩＣ分別認購６﹒６５億元；Ｇａｏｌｉｎｇ　Ｆｕｎｄ及
ＹＨＧ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ認購２﹒７３億元；中國國有企業結構調整基金認購２﹒３５億
元；中交國際認購２﹒３５億元。
　　如以招股價中位數３２﹒９元計算，公司預料集資額約為４２﹒８９７億元，其中５７％用
於元將用於把握戰略投資機會，擇優併購；１５％將用於進一步開拓公司的增值服務；１８％將
用於升級公司的數字化及智能化管理系統；１０％用於公司營運資金。
　　股份聯席保薦人為廣發融資、華泰金融及農銀國際。股份預料１２月１２日中午１２時截標
，１８日公布招股結果，１９日於聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

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