長和澄清與馬世民已沒有任何關係，其個人言論不代表集團或李嘉誠

《經濟通通訊社９日專訊》長和（００００１）發聲明澄清，馬世民（Ｓｉｍｏｎ

Ｍｕｒｒａｙ）與長和及旗下公司已沒有任何關係，因此其個人言論或意見，早不代表長和或李

嘉誠。

聲明指，馬世民已於１９９３年８月３１日結束和記黃埔集團董事總經理一職，並於

２００７年５月１７日及２０１７年５月１１日，分別結束和記黃埔非執董及長江實業非執董職

務。

聲明又表示，自八十年代起，李嘉誠帶領集團在全球，包括在中國尋找投資機會，集團一直

以來積極覓得多元的海外及國內投資，經營策略和方針不變。同時，李嘉誠於１９８０年成立李

嘉誠基金會，至今已捐出總額逾２６０億港元，約八成公益項目投放於大中華地區，致力推動教

育改革和醫療發展，堅守「萬變社會，不變承諾」，建立同慈力量，啟迪社會創進；愛國愛港之

情，盡在經年的實踐中。

今日有本地報道刊出馬世民的訪問，他批評特首林鄭月娥推出的《逃犯條例》修訂，無事生

端，「是她推出，不是中國。」，又指原本很多人都不支持（示威），街道受阻，大小事情都不

能做，但現在，都變得同情示威者。

馬世民又指，「林鄭說她不能辭職，因為中國不讓她辭職，她其實明天早上就可以辭職」，

「林鄭辭職就能幫上忙，現在就補選，把她取代」。不要告訴我沒有人知道誰能接替她，如果她

肯走，誰可當下任特首？這是很荒謬。當七百萬香港人是甚麼？總有人能勝任。（ｂｉ）

