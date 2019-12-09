【貿易開戰】據報內地要求各級政府機關３年內棄用外國電腦及軟件

《經濟通通訊社９日專訊》中國如今不斷對外提倡多邊合作，但事實上「支持國貨」的聲浪

在國內卻從未減弱，對於戰略產業，當局更是絕不放手，聲稱「不能被外國企業扼住喉嚨」。據

英媒《金融時報》報道，北京當局已下令，要求所有政府機關和公共機構在３年之內棄用外國電

腦設備和軟件，這不但意味著政府不能再使用外國牌子的電腦，甚至連微軟Ｗｉｎｄｏｗｓ的操

作系統都遭禁用。

報道引述中信建投分析師指出，根據中國指令，政府機關和公共機構未來３年將需要換掉

２０００萬至３０００萬件硬件，明年目標更換掉３０％的硬件，２０２１、２０２２年則須分

別淘汰其餘的５０％及２０％硬件，因此該政策亦被稱為「３－５－２政策」。

報道又指，該命令早於今年初便從中共中央辦公室發出，屬於機密內容，有兩家網絡安全公

司的員工對報道指，中國公家客戶曾對他們提及過有關政策。

在硬件方面，市場上當然有可供替換的國產設備商，但問題是，這些國產品牌設備都不能保

證百分百中國製造；而軟件尤其是操作系統方面，中國政府則難為無米之炊，中國最知名的國產

操作系統是「中標麒麟」，由中國國防科技大學、中軟公司（滬：６００５３６）、聯想

（００９９２）、浪潮集團及民族恆星公司合作研製，但其生態系統和微軟、蘋果有著天淵之別

，市面上絕大多數軟件都不兼容該系統，外國軟件製造商也不見得會遷就一個小眾的操作系統，

重新設計舊產品。（ｅｙ）

