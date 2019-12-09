《融天納地－溫天納》香港資本市場之路－退出或繼續？

《融天納地》香港在充滿挑戰的處境下，依然是中國的國際金融中心，地位暫無法取代。不

過，或許值得思考的是，不少投資者只選擇性見著新人來，卻不見舊人哭。自今年以來，已有

１０多宗私有化建議，在這些企業裏面，不少是涉及股價長期低於淨資產值，融資功能不能發揮

的因由，按近年歷史規律看，存在一些私有化成功的內地企業在交易完成之後，轉而投奔Ａ股。

從規劃私有化開始計起，不少企業在宣布私有化之後，股價均出現大幅異動的情況。這個亦

十分自然，在香港證券市場，因為發布私有化建議而股價大幅異動的例子？不在少數。一般而言

，上市企業的私有化要約價會比停牌前股價存在三成至四成的溢價，所以私有化消息出來後，股

價馬上被消息刺激暴升的情況並不意外。

不少企業熱衷於私有化的原因多重，主要源於企業自身的問題，一方面是這些上市企業因為

股價長期未能反映真實價值，未受投資市場認同，再融資功能某程度上喪失。換句話說，在市場

上無法融資是大部分上市企業私有化的重要動力，而融資受限與這些企業估值低企、市淨率長期

低於１００％密切相關。當然，另一方面亦與控股股東資產整合運作的需求有關。對於國企背景

的公司來說，在市淨率低於１００％的情況下，肯定是不能通過發新股配股進行集資，否則會存

在有賤賣國有資產的指控或風險。

香港證券市場較為注重保護中小股東，所以一家上市企業要成功私有化乃需要滿足各種條件

。那麼，在一眾企業排隊私有化的背景下，港股市場上私有化的成功率有多少？參考數據統計，

從２０１０年到２０１８年的８年時間裏面，共有不少於４３宗私有化案例，其中成功私有化的

只有３５家，也就是說，成功率大約略高於八成。故此，在歷史數據統計上，上市企業私有化成

功的機會並不低，主要是私有化要約方需要商業性及邏輯性合理地制定私有化價格，必須與股東

進行充分溝通，前期工作必須妥善處理，一般私有化建議都能夠成功。若不能完善處理前期工作

，市場上仍存在若干情況因部分小股東反對，私有化失敗的案例。在現實市場，不少計劃私有化

建議最後還是闖關成功，如願退出交易所。不過，在成功之後，這些企業又何去何從？一般而言

，私有化成功的企業之出路是在交易完成後，對企業進行資產整合，未來另謀在其他資本市場上

市。按近年觀察，不少私有化成功後的企業均計劃轉到Ａ股上市，獲得了比在港股更高的估值和

融資額，因此，私有化後回Ａ股上市便成為主要出路之一。

無論如何，這問題值得大家思考。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

