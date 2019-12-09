《匯市一周－徐惠芳》觀望美歐議息及英國大選

《匯市一周》展望本周，周初歐美市場沒有重要數據公布，等待周四（１２日）聯儲局、歐

洲央行和瑞士央行議息會議，以及英國議會選舉。周五（１３日）關注歐洲峰會和歐洲理事會會

議召開，以及美國１１月零售銷售等。



美國勞工部公布，美國１１月非農新增就業人口２６﹒６萬，優於預期的１８﹒５萬；失業

率下降至３﹒５％的５０年低位，薪資增長加快至３﹒１％；失業率已經連續２０個月維持在低

於４％的水平，這是自２０世紀６０年代以來持續時間最長的一次。



非農數據公布後，聯邦基金利率期貨暗示，美聯儲在１２月會議上維持不變的機會為

９７﹒０％，加息機會為３﹒０％，減息機會為零。美國１１月份就業崗位增長強勁，失業率創

下半個世紀新低，工資水平超過預期，令當局往後維持利率不變的空間較大。美匯指數目前在

９７﹒７０水平整固，上方阻力９８﹒４０、下方支持９７﹒２０。



＊若英保守黨勝選，英鎊可望續向上＊



德國工業生產錄得負增長，為市場預料之中。投資者在歐洲央行新行長拉加德講話後預期，

近期利率政策將按兵不動，對歐元構成支持。周四歐洲央行議息，若行長拉嘉德在新聞會上表示

，計劃進行另一輪寬鬆措施，或對歐元帶來壓力，市場密切留意。歐元目前在１﹒１０５０水平

整固。



市場看好保守黨贏得大選，英國首相約翰遜在距離大選還有一周時，公布他就職頭１００日

計劃，包括制定預算報告、１月３１日前完成脫歐等，他承諾，將在明年年底前與歐盟達成貿易

協定。



英國民調顯示，執政黨保守黨大幅領先在野黨議席時，估計保守黨在議會上佔大多數議席，

期待英國順利通過脫歐議案。若保守黨領先並取得較多議席，不需要籌組聯合政府，英鎊可望繼

續上升，向１﹒３３至１﹒３５水平進發。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

