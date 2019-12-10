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10/12/2019 14:48

【國際要聞】新西蘭懷特島火山爆發，紅十字會名單顯示兩港人失聯

　　《經濟通通訊社１０日專訊》紐西蘭著名景點懷特島上日（９日）下午發生火山爆發，相信
事發時島上有４７名遊客，包括紐西蘭、澳洲、美國、中國、馬來西亞的遊客，死傷人數已增至
５死３１傷，當中２７名傷者身體最少３０％皮膚燒傷，８人失蹤。
　　紐西蘭紅十字會已啟動尋人網站以供相關人員登記聯繫，而據尋人名單顯示，有６名中國公
民失聯，當中兩人出生於順德，兩人顯示出生於香港，另外兩人未知。（ａｌ）

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