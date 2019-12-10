《小傳日記》成交萎縮冇方向，好友淡友感惆悵！

《小傳日記》「孖屐」靜候今個禮拜後半段嘅重磅消息，搞到缸友掃貨意欲低，隔晚

（９日）花旗國魚缸都結束三連升回吐，而香江魚缸則全日好淡爭持。今朝恆指低開１１６點，

報２６３７８點。其後神州統計局公布１１月居民消費價格指數（ＣＰＩ），按年升４﹒５巴仙

，高過預期嘅４﹒３巴仙；生產者物價指數（ＰＰＩ）按年碌低１﹒４巴仙，低過「孖屐」預期

嘅１﹒５巴仙，但缸友都係冇咩反應，魚缸再插１３９點，全日低見２６３５６點。

隨後，內房佬同內險佬力撐大市，一度止跌回升３３點，報２６５２７點，為全日最高水位

。但臨近埋單唔少缸友開始食胡離場，早排熱炒嘅內需佬都一齊跌落嚟，加上本地磚頭佬腳軟，

魚缸升勢都係維持唔到，最終埋單唔見５８點或唔夠半巴仙，報２６４３６點。主板成交只有

６１７億銀，較上日少咗５巴仙。國貨收報１０３９５點，跌１２點或唔夠半巴仙。

Ａ場方面全日低開高走。上證綜指報２９１７點，升２點。深成指報９９１５點，升３９點

。兩市成交加埋有４６６５億人仔，較上日少１巴仙。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）公布高層變動名單，全日少咗１毫，報５７﹒６銀；

生發發（００３８８）跌逾半巴仙，報２４５﹒４銀；ＱＱ（００７００）升６毫，報

３３６﹒８銀；神州移動（００９４１）冇升跌，報６０銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌唔夠半巴

仙，報７７﹒４銀；建行（００９３９）升１仙，報６﹒３１銀。

另外，申洲（０２３１３）連升三日後，今日回吐逾三巴仙，仲失守多條移動平均線，收報

１０４﹒６銀，係全日跌得最慘嘅藍戰士！



＊出口量有勢半導體矜貴，花旗雖然讚車佬卻感嘆＊



有神州券商做咗個數據，話半導體呢期回暖，１０月集成電路出口按年升近一成。半導體都

抽高賀賀佢！華虹半導體（０１３４７）漲近６巴仙，報１８﹒５２４銀；中芯（００９８１）

彈近３巴仙，報１１﹒１４銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升近１巴仙，報１０７﹒７銀；上

海復旦（０１３８５）唔知做乜，反跌逾１巴仙，報５﹒５７銀；太睿國際（０１０１０）踢高

逾６巴仙，報１﹒１３銀。

早一排神州車佬苦過弟弟，因為神州換車無補帖，行業步入寒冬咁款，但大行花旗就話啦，

吉利（００１７５）１１月銷量勝預期，覺得佢明年可能有勁車出，維持行業首選。但車佬今日

表現榮辱互見，吉利升唔夠半巴仙，報１４﹒８８銀；廣汽（０２２３８）有追捧都升逾１巴仙

，報８﹒９２銀；華晨（０１１１４）微升唔夠半巴仙，報８﹒３２銀；比亞迪（０１２１１）

跌唔夠半巴仙，報３７﹒２銀；長汽（０２３３３）慘慘豬，因為１１月銷量按年跌一成三，所

以股價跪低逾２巴仙，報５﹒６６銀。



＊賣樓成績強內房又上揚，保單收入高內險真風騷＊



重記得幾個月前，個個都擔心神州賣樓數據差，但事實證明上面班磚頭佬一樣咁勁！其中

３２間房企已經公布首１１月銷售業績，銷售額達５﹒６萬億人仔，已經跑贏咗舊年全年，今日

內房佬都飛高高！中海外（００６８８）就踢高逾２巴仙，報２８﹒４５銀，係全日表現最好藍

戰士；潤地（０１１０９）最後無升跌，報３５﹒９銀；碧桂園（０２００７）升近半巴仙，報

１１﹒３６元；但四條三恆大（０３３３３）就潛水逾兩巴仙，報１９﹒２８銀。

話說，太平（００９６６）旗下太平再保險個ＣＥＯ今日講兩句，話舊年廣東同香江保費收

入相當接近，相信香江同神州保險業融合之後，發展空間巨大。今日內險佬全線飛高，太平抽升

近兩巴仙，報１８﹒６４銀；新華保險（０１３３６）都飛起近３巴仙，報３１﹒５銀，係全日

表現最靚仔嘅國貨佬；財險（０２３２８）升近２巴仙，報９﹒３４銀；太保（０２６０１）漲

近２巴仙，報２８﹒５銀；國壽（０２６２８）彈近半巴仙，報２０﹒２銀。



＊基金出貨走體品跌到嘔，大市向下走食品又要抖＊



自從安踏（０２０２０）上星期五（６日）公布咗全年預計賺多４５個巴仙之後，唔少缸友

竟然借好消息出貨，安踏仲要跌到「攤攤腰」！睇嚟基金佬要出貨，擋都擋唔住呀！安踏插水４

巴仙，報７０﹒７５銀，係表現最差嘅國貨佬！李寧（０２３３１）蒸發逾６巴仙，報２３﹒８

銀；特步（０１３６８）漏氣跌２巴仙，報３﹒８５銀；神州動向（０３８１８）跪低１巴仙，

報０﹒８２銀；３６１度（０１３６１）反而踼高近１巴仙，報１﹒３５銀。

食品佬早排開完Ｐａｒｔｙ，但總有散水嘅一日，睇嚟今日就係啦！達利食品

（０３７９９）唔見２巴仙，報５﹒６８銀；維他奶（００３４５）走低１巴仙，報２８﹒０５

銀；旺旺（００１５１）跣低２巴仙，報６﹒９１銀；周黑鴨（０１４５８）撻低１巴仙，報

５﹒１２銀；反而統一（００２２０）有料到，彈起近半巴仙，報８銀；康師傅（００３２２）

都跳起超過半巴仙，報１２﹒７銀。請請！



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