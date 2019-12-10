《匯市縱橫－蕭啟洪》踏入未知

《匯市縱橫》筆者上周與家人看了《冰雪奇緣２》。繼上集的成功後，兩位公主本集再次踏

上征途到遙遠的北方冒險，尋找過去的真相。可以見到主角Ｅｌｓａ心理的變化，從第一集因身

懷冰雪魔法而感到困惑繼而離群索居唱出名曲《Ｌｅｔ Ｉｔ Ｇｏ》到本集聽從心裡的聲音勇

敢衝向遠方《Ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｕｎｋｎｏｗｎ》。美國總統特朗普自發動貿易戰以來一時隨

心所欲，一時意志堅定，說了多時的首階段協議仍然反覆，上周忽然提到可能於美國大選後才簽

訂協議，上周五（６日）又釋出樂觀信號，教人摸不著頭腦。美元兌離岸人民幣匯價先升後跌，

高見７﹒０８水平隨後回落至７﹒０３。相信本周仍會繼續在７﹒００至７﹒０８區間中波動，

直至關稅問題出現實質進展。



雖然侵侵反覆無常，但筆者猜想這可能只是煙幕，他仍然有誘因想要簽訂協議。其一，談判

失利，美股市將調整。雖說上周美股三大指數受到強勁的非農就業數據一致造好高收１％或以上

，但若中美雙方真的沒法達成首階段協議，升幅勢必受挫，美股傳統上年終升勢或後勁不繼。特

朗普向來以美股升勢作為自己的一大政績，曾表示美股自去年加徵關稅以來最多大升２１％。其

二，是次關稅將損害美國經濟，影響侵侵連任總統的機會。這一輪關稅針對的是消費品如兒童玩

具、遊戲機、智能手機等消費者和電子產品。聖誕節正值消費旺季，侵侵早前亦承認顧及節日旺

季零售，才將這輪關稅從９月推至１２月中，可見關稅不利美方。退一步來說，侵侵有著上述考

量，即使不能馬上簽訂首階段協議，仍會押後本應在１２月１５日生效的關稅，以穩定美股交出

漂亮成績單。畢竟，侵侵的民望仍在４４﹒３左右徘徊，這是他２０１６年當選時的民望水平，

亦視之為他能否勝出的臨界點。



侵侵加徵關稅與否是ｕｎｋｎｏｗｎ，本周環球金融市場仍有不同的關鍵事件，包括聯儲局

、歐央行議息會議、周四（１２日）英國國會大選投票，將決定「脫歐」命運，投資者面對未知

，重要的是相信自己的判斷，量力而為，那就不怕Ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｕｎｋｎｏｗｎ了。



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５３５，止蝕１４４０。



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕

１﹒１２５０。



澳元：本周建議候高於０﹒６８８０沽出澳元兌美元，目標０﹒６７２０，止蝕０﹒７０００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

