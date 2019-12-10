《股壇解碼－戴名》貿易談判不存厚望；綠業製藥荊棘滿途

《股壇解碼》美國近期一連串的舉動將中美關係推上風口，看來月中要把貿易談判的首階段

協議簽訂下來是不太可能，這就意味著月中的加徵貿易關稅將是無可避免。特朗普聲言不介意貿

易協議在明年大選後才簽署，加上媒體報道習近平主席希望和特朗普直接展開貿易談判，這些都

證明了在特朗普並不急於簽訂協議的同時，之前的部長級會談肯定也是不得要領，無疾而終。如

果關稅繼續加徵的話，不管附加的關稅是由消費者還是企業來承擔，高關稅都會導致企業尋找受

影響商品的替代供應商，最終對中國的出口製造業作出嚴重打擊。



＊死心不息＊



朝鮮對外公報於上周六（７日）下午在西海衛星發射場舉行了一次非常重大的試驗，但官方

並未提及試驗的具體內容，外界猜測是固體燃料的測試。朝鮮無獨有偶地每次在中美關係緊張升

級之際都會有所動作，然後就是中方介入調停，這次是否依樣畫葫蘆就不得而知，但朝鮮單方面

表示美朝無核談判再無空間的言論相信也是觸碰了美國的底線。由於東北亞的局勢短期內將會緊

張升級，這些都有利日圓的走勢。



＊危機四起＊



據媒體報道中國打算在月中對進口的美國汽車加徵關稅作為反擊，如果消息屬實的話，中美

這輪的貿易談判是真的不可能有甚麼結果了。在美國加徵關稅的打擊下，國內的公司為求自保只

能將國內產品的最後生產階段轉移到第三國來避免關稅，伴隨而來的就是資金的流失，更造成了

國內的企業進一步削減人手，失業率上升等等不利國內經濟復甦的因素。最近國內多個媒體報道

部分城投債出現違約，令人更懷疑國內的經濟是否比官方公報的數據更差。剛剛央行發布了中國

金融穩定報告２０１９，在去年（１８年）末國內居民貸款餘額與ＧＤＰ的比率已經加到了超過

６０％，全國更有５個地區的居民槓桿率超過７０％，依次序排列是浙江、上海、北京、廣東。

在居民槓桿率高企的情況下，如果央行再透過加槓桿來刺激經濟的話，中國將極有可能爆發債務

危機，央行現在唯一可以做的是在那幾個居民槓桿率超過７０％的城市當中馬上加大限貸的力度

，儘快的把槓桿率給降下來防止債務危機才是穩妥的做法。



＊詭異難測＊



上周五（６日）美股大升，但恆生指數期貨夜間交易時段並未有隨著大升，收市只是微升

７３點，表現完全脫離了美股走勢，看來港股的後市不能太樂觀。期權倉位方面，除２６４００

點外，２６０００點也開始出現建倉跡象，維持這個月的恆生指數將在２６３００點至

２７２００點區間遊走的預測。最近廣州農商行的４名員工為完成銀行放貸任務而違規放貸款超

過１﹒９億元，其中１﹒３億元貸款逾期未還，雖然相關員工都被定罪，但國內城市商業銀行的

風控和監管再次亮起紅燈，投資者暫時宜遠離國內的金融相關股份，投資者宜先觀望再部署。



＊股票簡評＊



綠業製藥（０２１８６）主要在於中國從事開發，生產，推廣和藥品銷售，主要以腫瘤科，

中樞神經系統，心血管系統以及消化與代謝領域的新藥品為主。銷售方面則主要透過經銷商將藥

品轉售給醫院和其他醫療機構。集團最近成為康寧傑瑞（０９９６６）的基石投資者之一，讓市

場懷疑綠業製藥是否在業務上遇到瓶頸，集團逼不得已透過投資同業來獲取利潤以支持股價。另

外集團以超過１４億元人民幣收購山東博安也是讓投資者有所保留。在今年（１９年）的上半年

，腫瘤科用藥對集團的收入貢獻佔約４５％，當中一款名為力撲素的腫瘤科用藥就佔了整個腫瘤

科用藥收入的９０％，綠業製藥現在同時展開的腫瘤領域研發產品共有１８款，當中進度最快的

兩隻藥品還是處於臨床試驗３期，但從在研的產品進度和適應症來說，這２款藥品距離獲批生產

還有一段距離，離收成期還有一段頗遠的距離。由於國內被納入醫保的競爭對手不多，綠業製藥

的力撲素現階段還處於蜜月期，但在國家政策走向的影響下，可以預見將會有更多的競爭對手被

陸續納入醫保名單，到時候力撲素的價格下調壓力將增大，對於高度依賴單一產品的綠業製藥來

說並不是一件好事。在種種的不確定因素下，現階段的估值偏高，投資者可在４﹒２元附近考慮

買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

