《盤後部署》美國議息後港股料回吐，再度下試２６０００機會大

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股牛皮，港股今早輕微低開，市場關注美國議息及中美

貿易首階段協議何時落實。港股早市於２６５００點現阻力，午後突現升幅，有指內地計劃適度

放開兩全保險產品，另外深圳先行示範區於１２月正式向有關部門下發。港股盤中一度突破１０

天、２０天及１００天平均線，並高見２６６５９點，一洗大市沉悶氣氛。瑞聲（０２０１８）

獲大行唱好，股價急漲近６％領漲大市；港鐵（０００６６）亦承諾１２底前重開大學站，股價

跟升逾４％。最終大市收報２６６４５點，升２０８點或升０﹒７９％，主板成交７４３﹒３８

億元升兩成。國企指數報１０５０２，升１０７點或升１﹒０３％。

內地Ａ股走勢不一，上證綜合指數報２９２４點，升７點；深證成分指數報９８５２點，跌

６３點或跌０﹒６４％。兩市合共成交４６６５﹒７７億元人民幣。



＊議息揭盅預期按兵不動，瑞信大膽料開啟ＱＥ４＊



美國議息結果將於本港時間１２日凌晨公布，惟市場一早預料加息機會接近零，但各大行開

始預測下年初息口走勢變化。美林美銀認為是次息口維持不變，而點陣圖則下移２５點，並顯示

減息於２０２０年暫停。摩通預料下年息口不會出現變化，但從數據上顯示明年聯儲局或加息最

多一至兩次；德銀強調，是次議息應該關注聯儲局官員如何看下年的經濟預測，而上周出爐的美

國１１月非農數據造好，或令官員們信心加強。

值得關注的是，瑞信預測較為大膽。該行預計，由於需要面對當地銀行準備金不足而導致的

融資缺口，聯儲局需要再來一輪量化寬鬆（ＱＥ）。該行預料年底前推行ＱＥ４（第四輪量化寬

鬆），而國債收益率可能會突然攀高，聯儲局不得不從將資金由短期國債移至長債。該行解釋，

目前聯儲的流動性不足以解決年尾銀行資金緊張的問題，而ＱＥ４的目標是為了令重新令銀行累

積準備金，以符合巴賽爾條約規定。



＊港股突抽高難企穩，料明早公布議息結果後回吐＊



港股午後突然抽高，令一眾等候議息結果的投資者始料不及。港股近日走勢牛皮，於

２６５００點關口上落，由於市場一早預料減息機會不大，相信明日公布結果之後，大市資金會

率先回吐，拖累恆指進一步下試二萬六關口。但由於年結臨近，加上基金經理開始提早放假，預

料港股再現大波幅機會不大，短期內仍於２６０００點至２６５００遊走，如果中美確定落實簽

署首階段貿易協議，不排除港股再度攀上二萬七並企穩之上。（ｕｌ）

