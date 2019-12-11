《異動股》小米（０１８１０）暫飆近６％，明年１月推出５Ｇ手機



《經濟通通訊社１１日專訊》小米集團（０１８１０）現價上升５﹒８６％，報９﹒７５元

，盤中高見９﹒８６元創近５個月高；成交約１﹒５９億股，涉資１５﹒０８億元，主動買盤

６６％。

小米旗下紅米品牌昨日（１０日）於北京發布首款５Ｇ手機，最新紅米Ｋ３０系列。同時，

紅米亦一同發布紅米Ｂｏｏｋ １３全面屏筆記本、首款智能音箱紅米小愛音箱Ｐｌａｙ，以及

紅米首款路由器ＡＣ２１００等多款新品。

紅米品牌總經理盧偉冰表示，２０２０年最重要的科技趨勢就是５Ｇ，所以２０２０年紅米

定位為「５Ｇ先鋒」。紅米Ｋ３０ ４Ｇ版售價１５９９元（人民幣．下同）起，５Ｇ版售價

１９９９元起。

紅米Ｋ３０系列首發中國市場，４Ｇ版昨日開始接受訂金預售，並於明日（１２日）全渠道

首賣，紅米Ｋ３０ ５Ｇ版則將於２０２０年１月正式推出。

現時，恆生指數報２６４９６點，上升５９點或上升０﹒２３％，主板成交３０８﹒２３億

港元。國企指數報１０４３３點，上升３８點或上升０﹒３７％。

上證綜指報２９２０點，上升２點或上升０﹒１０％，成交１０５８﹒２５億元。深證成指

報９８５９點，下跌５６點或下跌０﹒５７％，成交１８３２﹒８０億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團 （０１８１０） ９﹒７５元 升５﹒８６％

雷蛇 （０１３３７） １﹒２１元 升１﹒６８％

阿里巴巴 （０９９８８） １９６﹒９０元 升０﹒７７％

易鑫集團 （０２８５８） １﹒７３元 無升跌

閱文集團 （００７７２） ３０﹒２５元 跌０﹒１７％

平安好醫生（０１８３３） ５２﹒８５元 跌０﹒７５％

美圖公司 （０１３５７） １﹒３９元 跌１﹒４２％

美團點評 （０３６９０） ９９﹒３０元 跌１﹒６８％

同程藝龍 （００７８０） １１﹒９４元 跌２﹒９３％

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（ｋｓ）

