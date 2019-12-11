【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４﹒４億人幣，買建行小米沽平保融創

《經濟通通訊社１１日專訊》美股隔晚再度走低，港股周三（１１日）跟隨低開２６點，未

幾跌幅一度擴至７２點低見２６３６４點。不過，隨著本地多隻公用股受捧，加上內地計劃適度

放開兩全保險產品，以及１１月人民幣新增貸款勝預期，刺激內險及內銀股等中資金融股全線造

好，港股隨即止跌轉升，最多反彈２２３點高見２６６５９點，最終全日收升２０８點或

０﹒７９％，報２６６４５點，收復１０天（２６４４１點）、２０天（２６５８２點）及

１００天線（２６５９０點）。

按額度計算，北水全日淨流入２４﹒４億元人民幣減少近４％。北水淨買入最多的個股依次

是建行（００９３９）、小米（０１８１０）、太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是平保

（０２３１８）、融創（０１９１８）、金茂（００８１７）。

主板成交７４３﹒３８億元，按日增２０﹒５％。其中港股通成交１１５﹒４億元，佔總成

交１５﹒５％。



＊上月新增貸款數據佳，北水重貨買建行＊



內地上月新增貸款及社融數據均勝預期，令內銀股全線走高，其中建行最獲北水看好，淨買

入近３﹒８億元。建行收報６﹒３７元，微升０﹒９５％。

小米明年１月出新５Ｇ手機，售價更低至１９９９元人民幣，令其股價全日飆逾８％，報

９﹒９９元。小米全日獲北水力撐，淨買入亦近３﹒８億元。

平保獲交銀國際唱好，維持其「買入」評級，加上內地計劃放行兩全保險產品，令平保收升

１﹒５１％，報９０﹒８５元。不過，北水卻趁高獲利回吐，淨沽出近１﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ３．７６

小米集團（０１８１０） ３．７６

中國太保（０２６０１） １．４７

中國移動（００９４１） １．３７

工商銀行（０１３９８） １．２９



淨沽出最多港股：

中國平安（０２３１８） －１．８７

融創中國（０１９１８） －０．１６

中國金茂（００８１７） －０．０２

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（ｊｔ）

