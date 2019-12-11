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11/12/2019 18:02

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４﹒４億人幣，買建行小米沽平保融創

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美股隔晚再度走低，港股周三（１１日）跟隨低開２６點，未
幾跌幅一度擴至７２點低見２６３６４點。不過，隨著本地多隻公用股受捧，加上內地計劃適度
放開兩全保險產品，以及１１月人民幣新增貸款勝預期，刺激內險及內銀股等中資金融股全線造
好，港股隨即止跌轉升，最多反彈２２３點高見２６６５９點，最終全日收升２０８點或
０﹒７９％，報２６６４５點，收復１０天（２６４４１點）、２０天（２６５８２點）及
１００天線（２６５９０點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒４億元人民幣減少近４％。北水淨買入最多的個股依次
是建行（００９３９）、小米（０１８１０）、太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是平保
（０２３１８）、融創（０１９１８）、金茂（００８１７）。
　　主板成交７４３﹒３８億元，按日增２０﹒５％。其中港股通成交１１５﹒４億元，佔總成
交１５﹒５％。

＊上月新增貸款數據佳，北水重貨買建行＊

　　內地上月新增貸款及社融數據均勝預期，令內銀股全線走高，其中建行最獲北水看好，淨買
入近３﹒８億元。建行收報６﹒３７元，微升０﹒９５％。
　　小米明年１月出新５Ｇ手機，售價更低至１９９９元人民幣，令其股價全日飆逾８％，報
９﹒９９元。小米全日獲北水力撐，淨買入亦近３﹒８億元。
　　平保獲交銀國際唱好，維持其「買入」評級，加上內地計劃放行兩全保險產品，令平保收升
１﹒５１％，報９０﹒８５元。不過，北水卻趁高獲利回吐，淨沽出近１﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　３．７６　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　３．７６　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　　１．４７　
　　中國移動（００９４１）　　　　　　１．３７　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．２９　　

　　淨沽出最多港股：
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－１．８７　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．１６　
　　中國金茂（００８１７）　　　　　－０．０２　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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