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即市新聞

12/12/2019 07:50

《日出而作》儲局暗示明年不加息，美匯四個月低，美股窄幅上升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７９１１﹒３０　升　　　２９﹒５８點╱０﹒１１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１４１．６３　升　　　　９．１１點╱０．２９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８６５４．０５　升　　　３７．８７點╱０．４４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２１６．２５　升　　　　２．４９點╱０．０３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１４６．７４　升　　　７６．０２點╱０．５８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８６０．８８　升　　　１２．８５點╱０．２２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４９ａｍ美元兌日圓１０８．４７，歐元兌美元１．１１６３

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