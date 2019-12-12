《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７９１１﹒３０ 升 ２９﹒５８點╱０﹒１１％
標普５００ ３１４１．６３ 升 ９．１１點╱０．２９％
納斯達克 ８６５４．０５ 升 ３７．８７點╱０．４４％
倫敦富時１００ ７２１６．２５ 升 ２．４９點╱０．０３％
法蘭克福ＤＡＸ １３１４６．７４ 升 ７６．０２點╱０．５８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８６０．８８ 升 １２．８５點╱０．２２％
﹡香港時間７：４９ａｍ美元兌日圓１０８．４７，歐元兌美元１．１１６３
12/12/2019 07:50
《日出而作》儲局暗示明年不加息，美匯四個月低，美股窄幅上升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７９１１﹒３０ 升 ２９﹒５８點╱０﹒１１％
標普５００ ３１４１．６３ 升 ９．１１點╱０．２９％
納斯達克 ８６５４．０５ 升 ３７．８７點╱０．４４％
倫敦富時１００ ７２１６．２５ 升 ２．４９點╱０．０３％
法蘭克福ＤＡＸ １３１４６．７４ 升 ７６．０２點╱０．５８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８６０．８８ 升 １２．８５點╱０．２２％
﹡香港時間７：４９ａｍ美元兌日圓１０８．４７，歐元兌美元１．１１６３
|國際動態12/12/2019
沙特阿美首日彈1成 撲王儲目標
|FOCUS11/12/2019
【FOCUS】對華加稅勢延期 USMCA添變數
|生財有道11/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：加價對兩電影響不大
|專訪11/12/2019
【上海專訪】巴西初創來華尋商機：冀拉美文化融入中國速度
|樂天金匯11/12/2019
日本政府推出刺激經濟方案，日圓匯價會否受影響？
|國際動態11/12/2019
眾院2條款彈劾特朗普 或增指控
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰