《小傳日記》儲局唔加息，港匯好得戚；魚缸急彈起，濠賭升得勁！

《小傳日記》花旗國聯儲局一如外界所講唔減息亦唔加息，話事人鮑威爾重打開口牌，話加

息嘅前提係通脹回升，暗示下年花旗國會唔會加息，所以今日（１２日）有「聰明錢」流入港匯

，刺激港紙一度升破７﹒８關口。大隻佬指數今日高開近二百點，重返５０天線（２６６８６點

），之後一路係咁飆升，重破埋二萬七關，高見２７０４８點，午後都係維持住升勢，明顯見到

二萬七有阻力。早段手機佬同磚頭佬都見升幅，午後就由馬交佬接力，銀娛

（０００２７）飛起近半成，重做埋最佳藍戰士。最終恆指收報２６９９４點，升３４８點或逾

１巴仙，主板成交９０８﹒５７億銀增加兩成二。國企指數報１０６１４，升１１２點或升約１

巴仙。

內地Ａ場今日都係輕微回吐，上證綜指收報２９１５點，跌８點；深證成指報９８３６點，

跌１６點。兩市合共成交額４４８８﹒６億銀人仔

大隻藍戰士今日發力，生發發（００３８８）有傳合併旗下三間結算行，今日股價漲近２巴

仙，報２４９﹒８銀；ＱＱ（００７００）亦都威威，今日重返２５０線（約３４２﹒８２銀）

，收漲近３巴仙，報３４９銀；建行（００９３９）微漲逾半巴仙，報６﹒４銀；中移動

（００９４１）跳高近半巴仙，報６０﹒３銀。友邦（０１２９９）獲大行唱好，飛起逾２巴仙

，報７９﹒７５銀，勁！



＊華為喜中標手機跟著囂，利率暫不動地產佬起哄＊



華為近排吐氣揚眉，噚晚就有消息出話佢獲德國５Ｇ網絡建設合約，消息一出就帶挈一班手

機佬繼續走高。瑞聲（０２０１８）揚超過１巴仙，報６５﹒７銀；舜宇（０２３８２）一度衝

上１４４銀逾一年高位，最終收跌２毫，報１３９﹒３銀；比亞迪電子（００２８５）漲近

３巴仙，報１５﹒８６銀；通達集團（００６９８）揚近２巴仙，報０﹒６４銀。另外，丘鈦（

０１４７８）就出盈喜話全年純利最多急增３５倍，股價急飆１３巴仙，報１４﹒０６銀。

隔晚花旗國聯儲局宣布維持利率不變，同時暗示明年整年將按兵不動，本地地產佬今日都跟

著個魚缸一齊升。恆地（０００１２）升逾半巴仙，報３７﹒９５銀；新世界（０００１７）漲

近２巴仙，報１０﹒４２銀；太古Ａ（０００１９）升近１巴仙，報７１﹒２銀；新地（０００

１６）揚近２巴仙，報１１４﹒７銀；信置（０００８３）升超過１巴仙，報１１﹒５銀；長實

（０１１１３）踢高近２巴仙，報５２﹒６５銀。



＊體品個別升申洲走勢勝，濠賭炒國策買定離手發＊



體品佬跟住魚缸向上發力，申洲（０２３１３）同滔搏（０６１１０）彈逾１巴仙，分別報

１０７銀同９﹒１２銀。裕元（００５５１）亦跳起逾１巴仙，報２２﹒４銀。不過，「體操王

子」李寧（０２３３１）軟腳一格報２４﹒０５銀。安踏（０２０２０）企定定報７２銀。

濠賭佬同樣跟住魚缸發達，臨尾愈戰愈勇，有傳國家主席習大大將去馬交慶祝回歸二十周年

，屆時將宣布政策將馬交經濟多元化發展，包括建立以人仔計價嘅證券交易所，將馬交打造成為

金融中心。銀娛（０００２７）踼高近５巴仙，報５４﹒２銀，為升幅最大藍戰士。新濠

（００２００）跳高逾４巴仙，報１９﹒４銀。澳博（００８８０）彈起逾３巴仙，報８﹒４１

銀。金沙（０１９２８）亦升超過２巴仙，報３７﹒６５銀。美高梅（０２２８２）進帳逾４巴

仙，報１２﹒０６銀。其他馬交股亦受捧，信德（００２４２）急升逾９巴仙收３﹒３６銀。



＊米字國大選歐洲股勢轉，大象彈得起銀行佬同喜＊



米字國（英國）今日大選，現任首相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）所領導嘅保守

黨喺民調上仍然領先工黨幾個百分點，如果佢贏咗即係代表佢個政黨會成為議會入面嘅大多數，

咁推動脫歐嘅進程就有望加快，又或者可以有更好嘅條件去脫歐。雖然歐盟就話２０２１年前無

望完成脫歐談判，但歐洲相關股今日都全線彈起，一號仔長和（００００１）升近２巴仙，報７

０﹒９５銀。長建（０１０３８）同大象（００００５）同樣彈起近１巴仙，報５３﹒６銀同

５８﹒６銀。渣打（０２８８８）就進帳超過２巴仙，報７１﹒４銀。新秀麗（０１９１０）跳

起超過１巴仙，報１７﹒４８銀。

大象同渣打彈起，都帶挈其他街坊表現造好，中銀香江（０２３８８）話要加入深港澳金融

科技聯盟大搞大灣區業務，全日升咗近２巴仙，報２６﹒８５銀。小象（０００１１）跳起１巴

仙，報１５８﹒７銀。大新錢莊（０２３５６）就勁升近４巴仙，報１０﹒４２銀。請請！



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