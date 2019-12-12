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即市新聞

12/12/2019 14:41

路透：習近平下周將宣布在澳門設立人民幣計價證券交易所

　　《經濟通通訊社１２日專訊》下周五（２０日）是澳門主權移交中國的２０周年紀念日，據
《路透社》引述十多名官員及企業高管指出，中國國家主席習近平下周將會訪問澳門，期間會宣
布一系列新政策，包括將設立一個以人民幣計價的證券交易所、加快建設人民幣結算中心，亦會
從橫琴撥出更多土地予澳門供發展用途。報道指，北京方面已指示國有銀行和企業在澳門幫助建
立基礎設施，以促進其金融多元化，更安排了兩名曾幫助上海證券交易所發展的官員移居澳門。
　　報道引述消息指，新建的澳門交易所為免與港交所（００３８８）和深交所正面交鋒，將重
點吸納來自葡語國家的公司以及初創企業。
　　報道指，習近平已經明確希望澳門經濟變得多元化，澳門未來的重點將放在旅遊和金融上，
日後可以成為像新加坡一樣的國際會議中心。有中國官員指，以往中國政府的想法是只保留香港
發展金融業，所以過去往往將所有優惠政策給予香港。
　　報道關注澳門發展金融業是否要取代香港，有中國官員則表示，這是為了避免香港局勢惡化
擾亂市場，從而波及中國企業自身。美國早前通過了《香港人權與民主法案》，美國每年須對香
港是否擁有足夠自治權進行確認，包括是否繼續視香港為獨立關稅區，並對打壓香港自由的人士
進行制裁。
　
＊習近平讚賞「澳門模式」，希望香港仿效＊

　　今年６月，香港爆發了舉世矚目的反修例運動，至今仍難以收尾，經濟更陷入了衰退，而隔
壁同樣是特別行政區的澳門卻十分安靜，甚至連和平的示威活動都沒有發生過，報道指，澳門官
員將上述新政視為中共對澳門的「獎勵」。
　　習近平對澳門落實一國兩制給予「高度評價」，報道引述消息指，在最近幾周，習近平曾不
止一次在政府高級官員會議上表示，找到在香港實施「澳門模式」的方法至關重要。
（ｅｙ）（ｚｚ）

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