《陸言堂－陳永陸》港匯強利好港股，明年首季不難重上３００００

《陸言堂》如果星期五是１３日，那麼很多時會被視為黑色星期五，但今個黑色星期五卻傳

來不少好消息，當中包括中美極有可能達成首階段的貿易協議，同時英國保守黨勝出大選，故此

英國順利脫歐的機會亦十分大，因而刺激港股重上２５０天平均線，大升近７００點，而且成交

更超過１１００億港元。事實上，之前已多次強調，中美都需要貿易協議，所以達成首階段協議

之機會極高，只是市場過份憂慮而已。



事實上，由於港股表現較為落後，所以單純追落後，已經可以令恆指重上２８０００點的關

口，不過，由於美股持續創出新高，已反映了有關的利好因素，所以相信短期美股的表現會相對

反覆，同時資金或會由表現較佳的市場轉入港股之中，所以相信港元的匯價會持續轉強，並利好

港股後市的走勢，相信明年首季港股不難重上３００００點的關口。



短期而言，相信一些落後的股份會被追捧，之前提及的小米（０１８１０）成為近日的焦點

，當然短期升幅比較急，或會在１０至１０﹒５元附近先行整固，但相信再升的機會極高，明年

首季的目標可定在１２﹒５元。如果５Ｇ的手機銷售理想，那麼小米的可以有更佳的表現。



除了小米外，其實比亞迪（０１２１１）亦比較落後，雖然今日跟隨大市上升超過２％，但

仍處於低位，在技術走勢已見底，以及對比其他汽車股落後下，短期可望追回Ａ股近日的升幅，

應該可望上試４０元的關口。



內險股今日亦被追捧，由於Ａ股亦受追捧，所以相信內險股升勢仍可持續，其中中國太平

（００９６６）似乎較為落後，如果Ａ股短期可以繼續因中美貿易問題解決，及年結因素而向好

，那麼中國太平可望上試２０元的關口。



另外，近日北水似乎對內銀股亦有追捧，如果較為落後的，可以留意招行（０３９６８）。

《獨立股評人 陳永陸》

