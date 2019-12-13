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13/12/2019 07:47

《日出而作》傳美中達成貿協，英保守黨料取３６８議席，道指破頂

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８１３２﹒０５　升　　２２０﹒７５點╱０﹒７９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１６８．５７　升　　　２６．９４點╱０．８６％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８７１７．３２　升　　　６３．２７點╱０．７３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２７３．４７　升　　　５７．２２點╱０．７９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２２１．６４　升　　　７４．９０點╱０．５７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８８４．２６　升　　　２３．３８點╱０．４０％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．３７，歐元兌美元１．１１７４

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