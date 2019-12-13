《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８１３２﹒０５ 升 ２２０﹒７５點╱０﹒７９％
標普５００ ３１６８．５７ 升 ２６．９４點╱０．８６％
納斯達克 ８７１７．３２ 升 ６３．２７點╱０．７３％
倫敦富時１００ ７２７３．４７ 升 ５７．２２點╱０．７９％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２１．６４ 升 ７４．９０點╱０．５７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８８４．２６ 升 ２３．３８點╱０．４０％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．３７，歐元兌美元１．１１７４
13/12/2019 07:47
《日出而作》傳美中達成貿協，英保守黨料取３６８議席，道指破頂
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８１３２﹒０５ 升 ２２０﹒７５點╱０﹒７９％
標普５００ ３１６８．５７ 升 ２６．９４點╱０．８６％
納斯達克 ８７１７．３２ 升 ６３．２７點╱０．７３％
倫敦富時１００ ７２７３．４７ 升 ５７．２２點╱０．７９％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２１．６４ 升 ７４．９０點╱０．５７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８８４．２６ 升 ２３．３８點╱０．４０％
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