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13/12/2019 18:12

【北水炒Ｄ乜】淨流入倍增至３１億人幣，買小米騰訊沽建行舜宇

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據外電報道美國總統特朗普已批准與中國的首階段貿易協議，
或避免周日（１５日）新一輪的關稅實施，消息刺激港股周五裂口高開５００點，報２７４９４
點，重上兩萬七大關，並升破２５０天線（約２７４６５）。隨後，英國媒體料保守黨將在大選
中取勝，英鎊急升下拖累美匯表現，在岸及離岸人民幣再次升破６﹒９６關口，恆指愈升愈有，
最終以全日最高位收市，報２７６８７點，升６９３點或升２﹒５７％，並連升三日累漲
１２５１點或４﹒７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３１億元人民幣增逾１倍。北水淨買入最多的個股依次是小米
（０１８１０）、騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）；淨賣出最多的依次是建行
（００９３９）、舜宇（０２３８２）、平保（０２３１８）。
　　主板成交１１７１﹒４２億元急增２８﹒９％，其中港股通成交１６２﹒８億元，佔總成交
１３﹒９％。

＊四家保險股獲北水追捧＊

　　小米於「雙十二」期間在東南亞地區展開促銷活動，其Ｒｅｄｍｉ系列手機及可穿戴設備獲
熱捧，令小米全日漲４﹒７３％，收報１０﹒４元。北水亦從中吸納，淨買入近５﹒１億元。
　　德勤料明年香港新股市場有力爭取三甲位置，港交所（００３８８）全日表現造好，走高
２﹒２４％，報２５５﹒４元。北水同樣看好，淨買入近１﹒３億元。
　　媒體報道中國銀保監會近日向人身險公司下發《關於規範兩全保險產品有關問題的通知》，
允許銷售三至五年期兩全險。北水今日亦追捧多個保險股，包括友邦、太保（０２６０１）、國
壽（０２６２８）及新保（０１３３６），北水分別淨買入近１﹒７億元、１﹒２億元、
７８４９萬元及５６６６萬元。友邦及國壽股價分別漲近４％，報８２﹒６５元及２１﹒６元。
太保收報３０﹒５５元，升３﹒２１％。新保收報３３﹒６元，走高４﹒３５％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　５．０９　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　３．０５　
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　　１．６７　
　　中國石油（００８５７）　　　　　　１．６２　
　　港交所　（００３８８）　　　　　　１．２７　　　

　　淨沽出最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－２．４５　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－１．０７　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－０．３５　
　　波司登　（０３９９８）　　　　　－０．３２　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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