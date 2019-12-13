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即市新聞

13/12/2019 12:45

【新股上市】德勤料今年香港新股集資總額３１１８億元，蟬聯冠軍

　　《經濟通通訊社１３日專訊》德勤發表中國內地與香港新股市場回顧及展望。德勤表示，儘
管今年市場持續面對宏觀因素不明朗、負面消息與市況波動的情況，然而不少知名新股繼續推進
上市計劃，因此預計截至今年尾，香港市場將會錄得最少１６１隻新股上市，集資大約３１１８
億港元，雖然新股數量較去年下跌２３％，但集資總額預料會自去年的２８６６億港元上升９％
，預計港交所（００３８８）將會再次蟬聯全球新股集資冠軍寶座。

＊明年新股集資額料２２００－２５００億港元＊

　　至於明年新股市場預測，德勤認為，明年新股市場前景樂觀，預計將會有大約１６０隻新股
上市，集資額２２００－２５００億港元。
　　德勤指出，香港新上市制度繼續吸引更多未有錄得盈利的生物科技公司上市，其上市數量大
增８成。另外，受到阿里巴巴（０９９８８）來港第二上市所吸引，分析相信更多於美國上市的
知名中資科網公司，或早前計劃到美國上市的中資科網企業會於明年來港上市。
　　另外，德勤指，其他改革包括新股發售機制，私募基金使用有限責任合夥架構的建議，以及
全面進行Ｈ股全流通改革均會對香港資本市場有利。

＊今年Ａ股集資額增７８％至２４６５億人幣＊

　　Ａ股方面，隨著科創板推出，２０１９年內地新股市場增長迅速，預料到今年底將會有大約
１９６隻新股，集資２４６５億元（人民幣．下同），即新股數量較去年上升８７％，集資額增
加７８％。德勤預計，明年Ａ股主板、中小板及創業板有約１４０－１７０隻新股上市，集資額
約１８００－２０００億元；科創板則預計有約１２０－１５０隻新股，集資額約１３００－
１６００億元。（ｃｗ）

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