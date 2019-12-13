港交所：明年次季推市調機制優化措施，暫不實施停市機制

《經濟通通訊社１３日專訊》港交所（００３８８）公布，將會分期實施開市前時段及市調

機制優化措施，為了讓市場有充裕的準備時間，市調機制（俗稱「冷靜期」）優化措施將暫定在

２０２０年第二季率先推行；而開市前時段則待技術改動及測試完成後，預計在２０２０年下半

年推出。

除了市調機制優化建議外，諮詢文件亦就港交所應否考慮引入市場層面的波動調控措施（例

如停市機制）徵求市場意見，但由於市場對該議題未有一致意見，香港交易所認為現階段無法決

定應否實施。

開市前時段優化建議是採用２０１６年推出的收市競價交易時段的相關競價設計模式，旨在

改善開市前的價格發現及提高交易流通量。市調機制優化建議則旨在擴大機制所涵蓋的證券範圍

，以進一步減低因個別股票的極端價格波動所造成的風險，並反映最新的國際常規及監管指引。

香港交易所收到共１００份來自廣泛代表香港證券市場主要使用者的回應，其中包括：６４

名交易所參與者（按成交量計佔證券市場５１％的份額）、７家國際及本地資產管理公司、６個

主要業界組織、２家企業實體，及２１名個別人士。香港交易所認為市場普遍支持有關優化香港

證券市場開市前時段及市調機制的建議，並會開始落實優化措施的準備工作。

港交所市場主管姚嘉仁表示，持續改善旗下市場微結構是港交所的重點工作之一，十分歡迎

市場各界人士支持這兩項改善市場微結構建議，推行這兩項措施將有助提升香港市場的交易流通

量及全球競爭力。（ｊｏ）

