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即市新聞

13/12/2019 18:53

《再戰明天》觀望中美公布首階段貿易協議，下周日本和英央行議息

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市傳美國總統特朗普已批准與中國達成的第一階段的原則性貿
易協議，避免原定於下周日（１５日）對約１６００億美元中國貨品加徵的新一輪關稅。作為協
議的一部分，中國已經同意在２０２０年採購總值５００億美元的美國農產品。一旦正式消息公
布，將發表聲明支持。
　　下周焦點在日本央行及英倫銀行議息，及澳洲央行公布會議記錄。

＊第四屆歐洲央行宏觀審慎政策和研究會議舉行＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（１６日）晚上９：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德
金多斯為第四屆歐洲央行宏觀審慎政策和研究會議致開幕詞。歐洲央行執委、首席經濟學家連恩
主持會議。　
　　此外，英倫銀行總裁卡尼在央行金融穩定報告記者會上發言。

＊內地公布工業生產及零售銷售＊

　　在數據方面，下周一早上９：３０ａｍ，中國公布１１月新屋價格。１０：００ａｍ，中國
公布１１月城鎮固定資產投資（年初至今），年率維持於５﹒２％。內地１１月工業生產（年初
至今）年率料由５﹒６％降至５﹒５％。１１月零售銷售（年初至今）年料由８﹒１％跌至８％
；年率料由７﹒２％升上７﹒６％。

＊美國公布１２月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　下周一下午５：００ｐｍ，歐元區公布１２月製造業採購經理人指數，料由４６﹒９升上
４７﹒１。晚上９：３０ｐｍ，美國公布１２月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由２﹒９升上
５。１０：４５ｐｍ，美國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５１﹒６升上５２。１２月
製造業採購經理人指數料維持於５２﹒６。１１：００ｐｍ，美國公布１２月ＮＡＨＢ房屋市場
指數，料由７０升上７１。

＊第一太平開股東特別大會＊

　　在本港，下周一，第一太平（００１４２）和依利安達（０１１５１）開股東特別大會；玖
龍紙業（０２６８９）和鱷魚恤（００１２２）開股東會（ｈｏ）

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